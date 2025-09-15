הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) כי בשנת 2024 עלו לישראל 31,068 עולים - ירידה של 32.6% לעומת 2023, אז עלו 46,069.

מדובר בשנה השנייה ברציפות של ירידה במספר העולים, לאחר שנת השיא 2022 שבה נרשמו 74,807 עולים בעקבות המלחמה ברוסיה ואוקראינה.

על אף הירידה, מספר העולים ב-2024 עדיין גבוה מהממוצע השנתי בעשור שלפני 2022 (כ-24,460). עם זאת, נתוני 2025 מלמדים כי מגמת הירידה נמשכת: בחודשים ינואר-יולי השנה עלו 11.3 אלף עולים בלבד, ירידה של 42% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מרבית העולים ב-2024 הגיעו ממדינות בריה"מ לשעבר - 70.6% מכלל העולים, ובכללם 19.1 אלף מרוסיה, 9 אלף מאוקראינה ו-7 אלף מבלארוס. בנוסף, עלו 2.9 אלף מארצות הברית ואלפיים מצרפת.

הגיל החציוני של העולים עמד על 36.4 שנים - גבוה בכשש שנים מהגיל החציוני באוכלוסייה בישראל (30.4). חלקן של הנשים היה גבוה משל הגברים - 52.2% לעומת 47.8%. מבחינה גאוגרפית, יותר ממחצית מהעולים השתקעו לראשונה במחוזות תל אביב והמרכז, ובעיקר בערים נתניה, תל אביב, חיפה וירושלים.

רוב העולים בני 15 ומעלה הציגו רמת השכלה גבוהה: 76.3% למדו 13 שנות לימוד ויותר, ו-68.5% עסקו במשלח יד אקדמי טרם עלייתם.