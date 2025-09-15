בימים אלה הוציא הזמר שוהם שמחי לאור עיבוד מיוחד לפיוט מיוחד המבוסס על סגולה קדומה לפרנסה. יחד עם עוד חמישה זמרים בני העדה היתימנית הוא מבצע את 'ויהי ה' את יוסף'.

בראיון לערוץ 7 הוא מספר על מקור הסגולה, על עבודת ההפקה ועל התגובות הנלהבות.

הפיוט מבוסס למעשה על הפסוק האחרון בתפילה על הפרנסה הנאמרת על ידי קהילות הספרדים והתימנים בראש השנה. "בסוף התפילה ישנו פסוק 'ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי', נוהגים לומר אותו שבע פעמים ישר והפוך. התימנים "חוגגים על הפסוק הזה", אומר שמחי ומציין כי בעוד התפילה כולה נאמרת בכובד ראש ובתחושה נוגה, "ודווקא כשמגיעים לפסוק הזה, בסוף התפילה על הפרנסה, נוהגים לקרוא את זה כל הציבור בקולי קולות, בהתרוממות רוח, בשמחה, ילדים מצטרפים והאווירה מאוד מיוחדת".

הקריאה של הפסוק נאמרת בקצב מיוחד שהולך ומתגבר ככל שהציבור חוזר על הפסוק ישר והפוך שבע פעמים. "היה לי חשוב לשמר את האווירה המיוחדת הזו ולנסות להעביר אותה למאזינים", הוא מספר ומציין כי כששוחח עם יוצאי עדות המזרח גילה שמעטים מכירים את הסגולה שבפסוק ומי שכן הכירו לא נהגו לומר באופן שכזה. מסתבר , הוא מעיר, שדווקא יוצאי תימן שימרו את המנהג שהופיע בסידורים עתיקים של יוצאי עדות המזרח. "בסביבות 1790 הסגולה הופיעה לראשונה בסידור ליוורנו. שאלתי רב תימני שסיפר לי שהפעם הראשונה שהפסוק מופיע הוא בסידור של החיד"א".

שמחי מספר כי בתחילה השמיע את הפסוק למעבד ברק רון, שלא ממש ידע מה לעשות עם פסוק אחד שחוזר על עצמו שבע פעמים. שמחי לא אמר נואש, "משום מה ידעתי שאני רוצה לעשות את זה. יש רעיונות שלא עוזבים", הוא אומר ומציין כי במשך שנה וחצי חיפשו מוסיקה שתתאים לפסוק ולאווירה שביקש להתאים לו.

להפקת הפיוט חברו לשמחי אמנים נוספים, החזן אהוד עטרי, והזמרים אהרון ירימי, תומר לוי, יהונתן צורף וחיים חג'בי

על התגובות שהוא מקבל מספר שוהם שמחי כי בתחילה הפיץ את השיר ללא הקליפ המושקע שצורף אליו על מנת לבחון את תגובות הקהל ולפיהם להחליט אם השקעה בקליפ תהיה מוצדקת. "זה לא יאומן. בדקות הראשונות הווטסאפ שלי קיבל מאות הודעות באותו רגע. זה מרגש מאוד ומחמם את הלב", הוא מספר ומציין כי התגובות הגיעו מכל עבר ומכל שכבות הגיל. "בהתחלה חשבתי שמבוגרים פחות יאהבו והצעירים יתחברו בגלל שהקצב הוא דאנס, אבל הופתעתי לראות שזה בכלל לא מחייב. הרבה פעמים דווקא המבוגרים מתחברים והצעירים מבקשים מוסיקה אותנטית. זה תלוי בסוג האדם, אם הוא כבד או קליל גם כשהוא מבוגר".