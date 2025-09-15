עוצבת אדום קיימה אתמול (ראשון), תרגיל רב-זרועי יחד עם כוחות זירת ים סוף של חיל הים וחיל האוויר במרחב העיר אילת, בשיתוף משטרת ישראל וכוחות נוספים הפועלים בגזרה.

הכוחות תרגלו מענה מבצעי מהיר לאיומים שונים בגזרה, התמודדות עם תרחישי קיצון, בדגש על שיתוף פעולה הדוק בין צה"ל, משטרת ישראל ושאר גורמי הביטחון. כל זאת למען ההגנה על העיר אילת ויישובי חבל אילות וביטחון המבקרים בהם.

מפקד עוצבת אדום, תת-אלוף ישראל פרידלר, אמר: "התרגיל שקיימנו היום משמעותי מאוד לשגרת הפעילות שלנו. הוא בחן את יכולות שיתוף הפעולה הרב-ארגוני עם משטרת ישראל ושאר כוחות הביטחון וחיזק את המוכנות שלנו לאיומים עתידיים. עוצבת אדום ערוכה תמידית להגן על אילת וחבל אילות ותושביהם וממשיכה להתאמן ולהשתפר מול כל תרחיש אפשרי".

מפקד זירת ים סוף, סגן-אלוף ס', הוסיף: "קיימנו תרגיל שתכליתו דיוק הממשקים הרב-ארגוניים במשימת ההגנה על העיר אילת והמרחב וחיזוק השת"פ בין כוחות הביטחון השונים יחד. התרגיל הביא לידי ביטוי את היתרונות היחסיים של כל כוח. זירת ים סוף מוכנה וערוכה להמשיך להגן על העיר אילת ותושביה, בים ומהים".

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל