יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, הציג את חזונו להחלפת הממשלה וסימן את השותפים לקואליציה שבה הוא מעוניין לאחר הבחירות הבאות לכנסת.

בראיון עם אלוף בן בוועידת עיתון "הארץ" שנערכה בטורונטו כינה גולן את עצמו, את בני גנץ ואת גדי אייזנקוט "גורמים דמוקרטים ליברלים", ואת נפתלי בנט ואביגדור ליברמן "שותפים פוליטיים אמיתיים".

בתשובה לשאלה על שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, ובראשן הרשימה הערבית המאוחדת המייצגת את התנועה האסלאמית וחד"ש-תע"ל (בראשות אחמד טיבי), אמר גולן כי מפלגת הדמוקרטים היא היחידה הקוראת לשותפות יהודית-ערבית בממשלה הבאה.

גולן הדגיש כי שותפות יהודית-ערבית "טובה לחברה הישראלית". הוא הוסיף כי לאחר כל מפגש עם ראשי האופוזיציה, הוא נפגש עם מנהיגי המפלגות הערביות כדי לעדכן אותם בתוכן המפגשים, שכן "הם חייבים להיות חלק מהתהליך הפוליטי בישראל".

"אנחנו צריכים להיות גאים במפלגה ערבית שתהיה חלק מהקואליציה הבאה. אנחנו צריכים להיות גאים בכך שיהיו לנו שרים ערבים בממשלה הבאה. מדוע? כי זו הדרך לבנות חברה בריאה", אמר גולן.

לדעתו, אחד הדברים שחשוב לעשות וממשלה אחרת תקדם, הוא הטלת הגבלות על הרשתות החברתיות. "אחד הדברים שנעשה יהיה להטיל הגבלות על הרשתות החברתיות כך שלא תהיה בהן 'תעמולה ברוטלית'. זו בעיה בינלאומית שצריך לטפל בה וארה"ב צריכה להוביל את המאבק בה".