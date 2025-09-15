העימות על סוגיית המינויים בצה"ל בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל הוביל למהלך חריג, שלא התרחש בשנים האחרונות, כך מפרסם הכתב דורון קדוש בגלי צה"ל.

על פי הדיווח, לאחר פגישת עבודה בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר, הוחלט על מנגנון חדש לניהול המינויים.

בניגוד לנוהל הרגיל, שבו מוגשות לאישור השר ההחלטות הסופיות על מינויי קצינים בכירים, הפעם הוצגו בפניו מראש כל רשימות המועמדים לכל אחד מהתפקידים.

שר הביטחון בחן את רשימות המועמדים באופן פרטני ואישר מי מהקצינים יוכל להתמודד על כל תפקיד. בין החלטותיו, בלטה שלילת האפשרות לקידום אל"מ אפרים אבני, לשעבר קצין אג"ם פיקוד הדרום, אשר לא קיבל את אישורו להתמודד על אף אחד מהתפקידים בדרגת אל"ם שעליהם ביקש להתמנות.

לאחר אישור רשימות האשכולות על ידי השר, כינס הרמטכ"ל את צמרת הפיקוד הבכיר בצה"ל לדיון במינויים עצמם. רק בשלב זה התקיימו הדיונים מי ימונה בפועל לכל אחד מהתפקידים.

גורמים בכירים בצבא ביקרו את המהלך וטענו כי הוא מנוגד לשיטות המינוי שהיו נהוגות עד כה, ויוצר פגיעה באוטונומיה של צה"ל לקבוע את דרג הפיקוד הבכיר שלו בהתאם לנהלים הקיימים.