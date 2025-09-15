בסוף השבוע האחרון נחנכה במנהטן הספרייה היהודית הגדולה ביותר בעיר, שהוקמה במתחם ישיבת "שובה ישראל" בראשות הרב יאשיהו פינטו.

יוזם ומממן הפרויקט הוא המיליארדר היהודי ג’יי שוטנשטיין, שנכח בטקס החנוכה לצד הרב פינטו.

הספרייה החדשה מאכלסת כבר עתה, למעלה מ-20 אלף ספרי קודש, ובהם ספרי יסוד במקרא, תלמוד והלכה, לצד כתבי חסידות, מחשבה ופרשנות התורה.

בנוסף, ניתן למצוא בה מהדורות נדירות של ספרים עתיקים וספרי עיון בתחומים שונים של מחשבת ישראל. בספרייה המפוארת, הושקעה מחשבה על נגישות לציבור הרחב, מתוך מטרה לשמש מרכז לימוד עיוני לתושבי ניו יורק ולמבקרים מהעולם כולו.

באירוע ציין הרב פינטו כי הקמת הספרייה נובעת מהרצון להעמיק את נוכחות התורה בלב אחת הערים המרכזיות בעולם.

לדבריו, "אלפי יהודים מתגוררים במנהטן ובסביבותיה, וכבר עתה אנו רואים כיצד המקום הופך למוקד לימוד, שבו הציבור יכול לשבת ולעסוק בתורה בכל שעה".

במהלך דבריו שיבח הרב פינטו את שוטנשטיין על תרומתו רבת השנים להפצת התורה בעולם היהודי. הוא הזכיר את פרויקט "ש"ס שוטנשטיין" - מהדורת התלמוד המפורסמת עם פירוש ותרגום - שהפכה לכלי מרכזי בלימוד התורה בדור האחרון. "בכל הדורות האחרונים לא היה מי שחולל מהפכה תורנית רחבה כל כך כמו ג'יי שוטנשטיין", אמר הרב פינטו.

לדבריו, "המהדורה עם הביאור הפכה לנכס קבוע בבתי מדרש, ישיבות ובתי יהודים ברחבי העולם. תלמידי חכמים, בעלי בתים, חרדים, דתיים ואף מסורתיים וחילונים - כולם נעזרים בה".

הרב פינטו הוסיף כי "אי אפשר למדוד את ההשפעה של הפרויקט הזה על העם היהודי כולו. זהו מפעל אדיר שהעניק לכל יהודי את היכולת לפתוח את התלמוד וללמוד אותו בצורה נגישה, ודרך זה להתקרב לבורא העולם".

באופן חריג, אמר הרב פינטו כי "ג'יי שוטנשטיין הוא האברהם אבינו של הדור שלנו, מפיץ אור התורה בצורה הרחבה ביותר. רבבות יהודים גילו את אור ה' בזכות ג'יי שוטנשטיין".

הספרייה עצמה תוכננה כך שתהווה מוקד פעילות מתמשך: מעבר לאוספי הספרים, היא צפויה לשמש כמרכז לימוד יומי, מקום לעריכת שיעורים והרצאות, וכן זירה למחקר תורני שיתופי. במוסד מתוכננים גם פרויקטים חינוכיים לקהילות יהודיות ברחבי ניו יורק, מתוך מטרה לחבר בין הציבור המקומי למורשת היהודית.

האחראים על הספרייה מספרים כי "הספרייה החדשה תהיה פתוחה לציבור הרחב מכל המגזרים ותציע חוויית לימוד ונגישות ברמה גבוהה. היא נבחרה בקפידה וכוללת גם ספרים באנגלית, צרפתית וספרדית, לצד אולמות מרוהטים ברמה גבוהה וחדרים פרטיים ללימוד. במקום יוצבו עשרה מחשבים עם תוכנת “אוצר החכמה” ומחשבים ייעודיים להקלדת תורותיו של כבוד הרב פינטו. בנוסף יעמוד לרשות המבקרים ספרן מקצועי שיסייע באיתור החומרים ובשימוש במאגרי המידע".

הקמת הספרייה נחשבת ציון דרך נוסף בפעילותה של ישיבת “שובה ישראל” במנהטן, שהוקמה לפני שנים רבות על ידי הרב פינטו ומשמשת מרכז רוחני עבור רבים מתושבי ניו יורק.

ג’יי שוטנשטיין נולד וגדל בקולומבוס, אוהיו, למשפחה יהודית מסורתית. את עיקר הונו צבר מעסקי נדל”ן, אך שמו נקשר בעולם היהודי דווקא בזכות פעילותו הפילנתרופית יוצאת הדופן. בשנות השמונים ייסד את “Artscroll Schottenstein Edition”, סדרת ספרי קודש בתרגום וביאור אנגלי בהיקף רחב, שהביאה את התלמוד הבבלי והירושלמי, ספרי ההלכה והמחשבה, אל קהל רחב שלא שלט בשפת המקור.

הפרויקט, שהחל ביוזמתו האישית לזכר אביו, שינה את מפת לימוד התורה בקרב יהודי התפוצות והפך לכלי מרכזי גם בישראל. סדרות הש”ס והמשנה במהדורת שוטנשטיין נמצאות כיום בכל בית מדרש, והנגישו את לימוד המקורות גם לדור צעיר וליהודים שאינם דוברים עברית.

מלבד עולם ההוצאה לאור, שוטנשטיין מעורב בעשרות יוזמות חינוכיות, קהילתיות ורפואיות, בעיקר בארצות הברית ובישראל. תרומותיו למוסדות תורה, בתי חולים וארגוני חסד מוערכות במאות מיליוני דולרים. במקביל, שמר לאורך השנים על פרופיל ציבורי נמוך יחסית, והקפיד להדגיש כי כל פעילותו נועדה "למען חיזוק העם היהודי".

