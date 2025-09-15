סער נגד ממשלת ספרד: "סאנצ'ס ושריו מנרמלים אלימות פוליטית" צילום: דוברות; סטילס: שלומי אמסלם, לע"מ

במשרד החוץ בירושלים נפתח היום (שישי) ביקורה של המשלחת הדו-מפלגתית הגדולה ביותר אי פעם מארצות הברית לישראל - 250 מחוקקים מ-50 מדינות.

שר החוץ סער גדעון סער, נאם באירוע קבלת הפנים למשלחת, והתייחס להתבטאויות של ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס והשרים בממשלתו נגד ישראל.

הוא טען כי הם נותנים רוח גבית למחאות אלימות. "לאלימות פוליטית אין מקום. היא מאיימת על החירות ועל ערכינו. רק אתמול אספסוף פרו־פלסטיני פוצץ את מירוץ האופניים 'לה וואולטה' בספרד - בעידוד ותמיכת ראש הממשלה סאנצ'ס ושריו הקומוניסטים. הם אף שיבחו את המפגינים לאחר האירוע.

זה קרה ימים ספורים אחרי שסאנצ'ס הביע חרטה על כך שאין בידיו פצצה אטומית 'לעצור את ישראל'. הנרמול של אלימות פוליטית מסוכן לכולנו. זה חייב להסתיים עכשיו", הדגיש סער.

המשלחת שהגיעה לישראל צפויה לקיים דיונים מדיניים, סיורים ופגישות עם בכירי המערכת המדינית והביטחונית.