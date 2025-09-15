בית משפט השלום בפתח תקווה הורה היום (שני) לשחרר את חמשת העצורים שהוחזקו בידי השב"כ בעקבות מחאתם נגד הארגון.

ההחלטה התקבלה לאחר שאתמול נחשף כי בדיון פנימי של גורמי האכיפה העוסקים בתיק עלה שאין בידי החוקרים ראיות להעמדתם לדין.

ההחלטה הנוכחית מצטרפת להחלטה קודמת של בית משפט השלום לשחררם, שהתהפכה בסוף השבוע האחרון בבית המשפט המחוזי. בעקבות החשיפה הגישו עורכי דינם מארגון חוננו בקשה לשחרור מיידי, ובית המשפט קיבל אותה.

עו"ד עדי קידר מסר כי מדובר ב"פרשה עגומה שחשפה שוב את שיטות החקירה הקיצוניות והמכוערות של השב"כ", וטען כי נעשה שימוש באמצעים חריגים "בשל העובדה שהיעד היה בסיס שב"כ".

עו"ד נתי רום הוסיף: "כפי שאנו מורגלים - ההר הוליד עכבר. מה שמותר למוחים משמאל לא רק שאסור למוחים מימין, אלא אף גורר חקירות שמדמות חקירות של מחבלי נוח'בה". לדבריו, שופטים בתיק אף ציינו כי השב"כ הפעיל אמצעים שלא נראו גם בחקירות מחבלים.

עו"ד אסף גונן אמר כי "בית המשפט קיבל את טענותינו שלא נאספו ראיות ממשיות נגד החשודים". עו"ד דניאל שימשילשווילי סיכם: "היום ניתן לומר סוף סוף - ההר הוליד עכבר. יש לברך את השופטים שהורו על השחרור, אך לא ניתן להתעלם מהחלטות קודמות, גם בעליון, שחטאו לתפקידם".