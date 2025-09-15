לקראת ראש השנה נערך היום (שני) במרכז שפירא כנס מיוחד של רשת החינוך בני עקיבא בסימן חינוך ותשובה. באירוע השתתפו עשרות ראשי מוסדות מכל רחבי הארץ יחד עם בכירי הרשת.

במהלך הכנס הוענק לרב דוד טברסקי, ראש ישיבת בני עקיבא הדרום ברחובות, תואר ראש המוסד המצטיין לשנת תשפ"ה. תעודת ההוקרה נמסרה לו בנוכחות משפחתו הנרגשת. הרב טברסקי עומד בראש הישיבה למעלה מעשור.

בתעודת ההוקרה נכתב כי התואר מוענק לו "על הובלה בענווה ובתבונה, אשר הפכה את ישיבת בני עקיבא הדרום למגדלור של תורה וחינוך מתוך אמון ומתוך שאיפה לטפח צמיחה וגדלות".

מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, אמר, "בזכות הטוב שעושה הרב טברסקי לישיבת בני עקיבא הדרום, לתלמידים, לקהילה ולעיר, גם אחרים יעשו טוב. אנחנו זוכים לברכה עצומה, להישגים יוצאים מן הכלל בכל התחומים, בכל הכלים, בכל הממדים ובעזרת השם כן נזכה לפי הפרמטרים שנקבעו פה".

הרב טברסקי הוסיף, "יש פה הרבה חסדים והרבה נפלאות, והקדוש ברוך הוא הפגיש אותי עם המון אנשים טובים. יש שכינה כשמגיעים לישיבת בני עקיבא הדרום, יש הרמוניה של שיתוף פעולה מדהים, ואני חושב שהדרך שלי עם קובי המנהל היא צעידה מדהימה. אני רוצה להודות ולהוקיר את צוות הישיבה, כי הפרס הזה הוא שלכם ומעל הכל של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא".

במהלך הכנס נפרדו ראשי הרשת ממספר מנהלי מוסדות שפורשים מתפקידם לאחר שנים רבות של עשייה. בין הפורשים: הרב משה צבי וקסלר, ראש ישיבת בני עקיבא קריית הרצוג בבני ברק, שפרש לאחר 33 שנות כהונה.

כמו כן, הגיעו לאירוע אוהד ושרית לפידות, הוריה של תפארת לפידות הי"ד, שנרצחה במסיבת הנובה. בני הזוג שיתפו את הנוכחים בסיפורה של בתם ובקשר המיוחד עמה.

בהמשך, נשא הרב יעקב מדן דברים בפני ראשי המוסדות בנושא "להיות בעל תשובה", והמשתתפים לקחו חלק בסדנאות העוסקות בחינוך ותשובה.