השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, דורש מראש הממשלה בנימין נתניהו להחיל ריבונות ביהודה ושומרון באופן מיידי, ללא כל קשר לכוונה של מדינות בעולם להכיר באופן חד-צדדי ברשות הפלסטינית.

בכנס ערוץ 7 ומועצת שומרון לריבונות התייחס בן גביר לדברי נתניהו בהצהרה עם מזכיר המדינה האמריקני לפיה ישראל תגיב לכל מהלך של הכרה ברשות הפלסטינית. "יש לי מחלוקת עם נתניהו בעניין הזה. ריבונות לא צריכים לעשות כי מישהו עשה משהו. אנחנו ממשלת ימין ונבחרנו בשביל לקדם את הנושא הזה. לא צריך שבאירופה יעשו משהו כדי שאנחנו נחיל ריבונות. החלת הריבונות צריכה להיעשות כי זה הדבר הנכון ביותר, כי זו הארץ שלנו והבית שלנו. צריך לומר את זה לכל העולם".

הוא הוסיף "אנחנו עושים את מה שטוב למדינת ישראל. ישוב ארץ ישראל, כמו שהתורה מצווה אותנו, זה ריבונות. לכן אני אומר לנתניהו, ריבונות צריך לעשות גם בלי איום כזה או אחר. זה צו השעה".

לשאלה מדוע החלת הריבונות לא מוצבת כתנאי להמשך קיום הממשלה השיב השר "כדי שזה יקרה צריך שגם בצלאל סמוטריץ' יחבור אלי. אנחנו צריכים לזכור שיש לנו עוד שנה לממשלה הזאת וצריך לפעול לריבונות, לעידוד הגירה מעזה. אם נשנה את הקונספציה ונבין שזאת המדינה שלנו והארץ שלנו, הכל יהיה יותר פשוט. עשינו את זה בבתי הסוהר, בהקמת המשמר הלאומי, ברפורמה בנשק, ועכשיו אני רוצה שנתניהו יעשה את זה עם ריבונות ועידוד הגירה".

בנוגע ללחימה בעזה אמר השר בן גביר: "מטרות המלחמה שהוכתבה על ידי הדרג המדיני היא מאוד פשוטה: למוטט את שלטון החמאס. קודם כל כובשים ואז מתיישבים, מספחים ומעודדים הגירה מרצון. זו הדרך וזה מה שצריך לעשות. צריך לדעת, שכשהולכים למלחמה יש סיכון, אבל כשאנחנו הולכים לפעילות צבאית - מקרבים עוד יותר את החזרתם של החטופים. זה עדיף מאשר לשבת ולא לעשות כלום".

בן גביר התייחס גם לדיווחים על מתיחות בינו לבין המפכ"ל. "אין מתיחות בינינו. מותר שיהיו מחלוקות כאלו ואחרות. יש גורמים שמנסים להציג שיש סכסוך, אבל אנחנו פועלים לטובת המדינה. יש דברים שאנחנו פחות מסכימים עליהם, אבל בסופו של דבר יש מדיניות, והמדיניות צריכה לקבוע".