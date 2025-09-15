תיעוד: תקיפת מחבלים של הג'יהאד האסלאמי צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל ודוברות שב"כ חשפו היום (שני) שמותיהם של 21 מחבלים בכירים בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני (גא"פ) שחוסלו בתקופה האחרונה בפעילות צה"ל ברצועת עזה.

לפי ההודעה, החיסולים בוצעו במהלך חצי השנה האחרונה במסגרת מאמץ רחב נגד תשתיות הטרור, בהובלת פיקוד הדרום, אגף המודיעין וחיל האוויר.

בין המחוסלים נמצאים מפקדים בכירים בגא"פ - בגזרות ובחטיבות שונות של הארגון, וכן בעלי ידע משמעותי בייצור אמצעי לחימה. חלקם היו מעורבים ישירות בהוצאה לפועל של פיגועים ומתקפות ירי לעבר כוחות צה"ל.

לפי צה"ל ושב"כ, מאות מחבלים מארגוני הטרור ברצועה חוסלו מאז תחילת הפעילות, כחלק ממבצע סיכול רחב היקף שנמשך גם בימים אלה. "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה", נמסר בסיום ההודעה.