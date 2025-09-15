שני סרטי תלמידי י"ב מישיבת אמי"ת אלירז פתח תקווה עלו היום (שני) לגמר פסטיבל הסרטים הארצי "י"א וחצי", שהתקיים בסינמטק תל אביב.

מדובר בהישג יוצא דופן: ישיבת אמי"ת אלירז היא המוסד היחיד מהציונות הדתית שמתוצריו נבחרו שני סרטי גמר לתחרות, וזאת לצד תיכוני אומנויות ייעודיים בעלי תכניות קולנוע מקצועיות.

הסרט הראשון, "ביחד", מתרחש במוסך של יעקב גבאי, בו בנו עידו מטפל ברכב ומצטרף למיזם מנגל לחיילים של אביו. העלילה בוחנת את הקשר שבין אב לבן על רקע מציאות של מלחמה ומתח חברתי. הסרט נוצר בידי עידו גבאי (במאי), מולייה קאסיה (צלם) ועילאי דנינו (עורך).

מולייה קאסיה, הצלם, סיפר, "בדרך כלל לוקח זמן לאנשים להתיידד עם מצלמה ולהיות אמיתיים, במקרה של יעקב ועידו הם היו כל כך אמיתיים ופתוחים איתנו מהרגע הראשון וזה מה שנתן לצילום שלי כזבוב על הקיר לתפוס רגעים כל כך אישיים, מרגשים ומצחיקים."

הסרט השני, "טל המאמן", עוסק בטל - מורה לספורט ביום ומאמן קבוצות מקצועי מחוץ לשעות הלימודים - אשר מנסה לשלב בין משמעת המגרש לערכי החינוך. את הסרט יצרו שי הללי ואביעד נגטו, שגם צילמו אותו.

שי הללי שיתף, "בסרט שלנו 'טל המאמן' יש הזדמנות להציץ לאחורי הקלעים של חיי מורה לספורט שמחנך דרך המשחקים. זה יכול לתת השראה לעוד אנשים להביא ערך ולבחור בעבודה שהם מזדהים איתה."

אביעד נגטו הוסיף, "זה לא רק סרט על כדורגל - זה סרט על חינוך, על ערכים, ועל אדם אחד המצליח לחבר ביניהם דרך הספורט."

המורה המנחה, אלעד מוקדס, ציין, "התלמידים שעברו קורונה ומלחמות אחת אחרי השנייה, הצליחו להביא קול ייחודי וזוויות שלא נראו על המסך עד היום ביחס למלחמה ובעיקר לספר על דמויות מחיי היום יום שלהם, כמו המורה לספורט. הכוח המשמעותי של התוצרים בעיניי נשען על הסצנות שמתרחשות מול המסך בזמן אמת ולא רק על ראיונות מול המצלמה. זה אתגר יצירתי שהתלמידים פיצחו באמנות."

הרב פיני חזיז, מנהל התיכון, אמר, "בישיבת אמית אלירז זכינו לעלות קומה נוספת השנה, גם בתחומי היצירה והאומנות בהנהגתם של צוות מגמת אומנות, צפנת ואלעד, שהובילו את התלמידים ליצור את סרטי הביכורים הנפלאים, ממקום של חיבור עמוק. בכך אנו זוכים להגשים תיקון עולם בחיי היצירה של תלמידינו ובוגרינו."

הרב עופר ארן, ראש הישיבה, הוסיף, "נפש התלמיד בנויה מרבדים ועולמות שונים ומגוונים. אנו גאים בתלמידנו שנותנים מקום לרוח היצירה שלהם, ומביאים את עצמם לידי ביטוי. הסרטים שזכו, עוסקים ביחסים שבין התלמידים לבין אנשי הצוות והמשפחה, והם מחזקים את הייחודיות של הישיבה הקושרת יחד את הבית והישיבה. כמוסד חינוכי אנו מכוונים את תלמידינו להגיע למקומות הטובים ביותר, והעלייה לגמר הסרט הטוב ביותר, הוא נדבך נוסף בתנועה הזו."

פסטיבל "י"א וחצי" נפתח מדי שנה בתחילת שנת הלימודים, ומטרתו להניע את תלמידי מגמות הקולנוע לחשיבה יצירתית ועשייה מעשית כבר מראשית השנה. השנה העפילו לגמר עשרות מוסדות, כאשר רק שניים מהם משתייכים למגזר הדתי: כפר הנוער הדתי בכפר חסידים וישיבת אמי"ת אלירז.

ייחודיותו של הפסטיבל נעוצה בכך שתהליך הסינון כולל משוב פנימי בין יוצרי הסרטים עצמם. כל מגיש נדרש לדרג סרטים של משתתפים אחרים, וכך נוצרת מערכת בחירה הנשענת גם על טעמם של היוצרים - ולא רק על שופטים חיצוניים.

"במקום לצעוק ולהתעצבן שקולך לא נשמע - קח מצלמה, בוא למגמת קולנוע ותשמיע אותו", סיכם אלעד מוקדס.