בכתבת תחקיר חריגה, רשת אל-ג'זירה שמה זרקור על נקודות ההתיישבות "מעוז אסתר" ו"אור אהוביה".

בכתבה ניסתה רשת אל-ג'זירה לצייר תמונה של התיישבות קיצונית ומסוכנת. "משקיפים" שרואיינו בכתבה הודו כי האיום האמיתי, מבחינתם, הוא בעצם קיומם של חיים יהודיים תוססים על הגבעות.

"הסכנה שלהם היא שיש בהם משפחות, בנות וילדים", צוטט אחד המרואיינים, שהוסיף: "שכן הם גרעין ההתנחלויות ולא סתם מאחזים אקראיים שאף כלי תקשורת, במיוחד לא דוברי ערבית, לא יכול להגיע אליהם".

בהמשך הכתבה, חושפים הפרשנים את הפאניקה האסטרטגית האוחזת בהם. הם מציגים את ההתיישבות לא כפעולה נקודתית, אלא כחלק מחזון רחב היקף שמטרתו "להתקדם לירדן, סיני, לבנון, סוריה, עיראק, ערב הסעודית, דרום טורקיה ולמעשה - ארץ ישראל השלמה".

בניסיון להציג את הנערות כמיליטנטיות, הביאה הרשת ציטוט של אחת מהן, שהיטיבה לתמצת את מהות השליחות: "אנחנו לא סתם בנות שהלכו לגבעה. אנחנו כאן במלחמה על אדמה".

מעוז אסתר, שהוקמה לפני 18 שנה וחודשה לפני 7 שנים על ידי גרעיני נערים ונערות, מהווה סמל לעקשנות ציונית. למרות עשרות הריסות מצד המנהל האזרחי והתנאים הקשים, ועל אף הגבעה יושבת על קרקעות המוגדרות כ"אדמות פרטיות פלסטיניות", המקום פורח וכיום מונה כ-19 משפחות, למעלה מ-50 ילדים, תלמוד תורה ומדרשה.

"הרוח החלוצית של מעוז אסתר כבר הניבה פירות. אור אהוביה, גבעה צעירה שהוקמה לפני כשנה וחצי על ידי גרעין נערות ממעוז אסתר, ממשיכה את דרכה. על אף הריסות חוזרות ונשנות ותנאי מחיה מאתגרים בגובה 900 מטר, פועלת במקום מדרשה, גרעין נוער ומתגוררות בו שתי משפחות", נמסר ממעוז אסתר.

מגבעת מעוז אסתר, הוסיפו: "תמיד ידענו שהדבר שבאמת מפחיד את האויב זה לקיחת אדמה, והכתבה הזו רק מוכיחה כמה זה נכון. כמובן שלא רק בגלל זה אנחנו כאן, אלא מכיוון שזו הארץ שלנו - מחכים לראות את התיישבות בכל ארץ ישראל השלמה".