עמותת "בצלמו" יזמה בימים האחרונים עצומה ציבורית התומכת במינויו של האלוף דוד זיני לראשות השב"כ, זאת בתגובה לאלפי התנגדויות שהוגשו על ידי גורמים המזוהים עם השמאל.

העצומה נחתמת בימים אלו ברשת, ובשלב זה הצטרפו אליה 1,883 תומכים. היוזמה קוראת לציבור הרחב לשלוח מיילים לוועדת גרוניס, האמונה על בחינת המועמדות למשרה הבכירה בשירות הביטחון הכללי.

לטענת יוזמי העצומה, ההתנגדות למינויו של האלוף זיני נובעת ממניעים הקשורים לאמונתו הדתית, אורח חייו ומשפחתו. "מפחיד אותם שזיני הוא דתי, יש לו 11 ילדים וכן הוא מאמין באלוהים, במשיח ואפילו חולם על בניין בית המקדש", נכתב בטקסט שצורף לפניית התמיכה.

עוד נכתב, "אבל אנחנו העם, אנחנו הרוב, ואנחנו נתמוך בו ובעזרת השם הוא ייבחר וננצח".