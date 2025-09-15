במהלך אזכרת ה'שבעה' שנערכה אמש (ראשון) לזכרו של הרב יוסף דוד הי"ד, שנרצח בפיגוע הטרור בצומת רמות בירושלים, נשא דברים הראשון לציון הרב דוד יוסף והתייחס בביטויים חריפים לפעולות הפלסטינים.

הרב יוסף טען בדבריו כי הם "עוסקים רק בגזל, ברצח, זה עיקר הפרנסה שלהם", כלשונו.

עוד אמר: "כל אחד מאיתנו יבדוק כמה מכוניות הם גונבים, לכמה בתים הם פורצים, כמה נפשות הם רצחו מתוך מצווה דתית. נורא פשוט, נורא".

בהמשך דבריו, הרב יוסף ציין כי פגש אנשי דת פלשתינים אשר לדבריו "מצטדקים ואומרים 'לא, אנחנו שלום'".

הוא הוסיף: "אני יודע שהכול מן השפה ולחוץ, הכול שקר. זה לא עם, זה אספסוף, ואנחנו אומרים את זה באופן גלוי".

דבריו של הרב יוסף נאמרו בעקבות הפיגוע הקטלני בצומת רמות, בו נהרגו שישה יהודים: יוסף דוד, ישראל מנצור, יעקב פינטו, לוי יצחק פש, שריתה מנדלסון ומרק שטיינצג הי"ד.