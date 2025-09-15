מחקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה מגלה תמונה מורכבת על זהות המבקרים בקבר רבי נחמן באומן.

על פי הסקר שערך ד"ר אריאל פינקלשטיין, 8% מהיהודים בישראל מעל גיל 18 ביקרו שם לפחות פעם אחת.

רוב המבקרים אינם "קבועים" - הם מגיעים פעם אחת בלבד או אחת לכמה שנים, ורק מיעוט קטן חוזר מדי שנה. התפלגות המבקרים לפי רמת דתיות מפתיעה: 43% מסורתיים, 23.5% חרדים, 20% דתיים לאומיים ו-13.5% חילונים.

בחינה של כל קבוצה בנפרד מעלה ממצאים נוספים: 16% מהחרדים ביקרו באומן, 13% מהדתיים-לאומיים, 10-11% מהמסורתיים, ורק 2% מהחילונים.

החברה החרדית מגלה פיצולים פנימיים: הספרדים מובילים עם 21%, החסידים עם 15%, והליטאים עם 9% בלבד. הפער מעיד על גישות שונות בזרמים השונים.

במפה הפוליטית, מצביעי ש"ס מובילים עם 19% - השיעור הגבוה ביותר. יהדות התורה מגיעה ל-13%, הציונות הדתית 11%, הליכוד 10%, ומצביעי המרכז והשמאל רק באחוזים בודדים.

ד"ר פינקלשטיין מסביר: "הממצאים מראים מגוון רחב של מבקרים מכל חלקי החברה, אך גם דומיננטיות של קבוצות מסוימות עם חיבור חזק יותר לקבר רבי נחמן".