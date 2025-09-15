אמיר קטאר, השייח' תמים בן חמד אאל ת'אני, תקף בחריפות את ישראל ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות ניסיון חיסול כושל של הנהגת חמאס בדוחה, בירת קטאר, אותו כינה "תוקפנות בוטה, בוגדנית ומגונה".

לדבריו, מטרת התקיפה הייתה לסכל את המשא ומתן להשגת הפסקת אש, למרות שנתניהו הצהיר כי הוא פועל לשחרור "המוחזקים". האמיר כינה את ההצהרה הזו "שקרית", וטען כי "שחרור חייליו ואזרחיו אינו נמצא בסדר העדיפויות של נתניהו, והמשא ומתן הוא טקטיקה מדינית המלווה את המלחמה ואמצעי להטעות את דעת הקהל הישראלית".

הוא הוסיף, "כאשר דעת הקהל לוחצת עליו, הוא שולח משלחת למשא ומתן ביד אחת, ומכשיל אותו ביד השנייה. זו דרכו עד כה". עוד אמר כי נתניהו "אינו רוצה לשחרר את בני הערובה", אלא מבקש להפוך את רצועת עזה לבלתי ראויה למגורים, כשלב מקדים לגירוש תושביה, כחלק מחזון "ישראל הגדולה".

לדבריו, נתניהו רואה במצב הנוכחי הזדמנות להרחבת ההתנחלויות, לשינוי המצב בהר הבית ולהפעלת לחץ על תושבי הגדה המערבית לשם סיפוח חלקים ממנה. הוא כינה את ישראל "משטר כיבוש ואפרטהייד" המבצע "מלחמת השמדה" הכוללת "פשעים ללא קווים אדומים", וקרא להתמודד עם "שיגעון הכוח, השחצנות ותאוות הדם של ממשלת ישראל".