המפגש של שלמה קוק עם הרב דב קוק צילום: באדיבות המצלם

במפגש שהתקיים לאחרונה בחדרו של הרב דב קוק בעיר טבריה, העלה שלמה קוק, עורך העיתון "בקהילה", את ההתמודדות עם תגובות שפורסמו לאחר שכתב טור על גדלותו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, ביום פטירתו - ג' באלול.

הרב דב קוק הניף את ידו ופסק, "הם לא מעניינים אותי בכלל... מי שמנסה לדבר סרה במרן הראי"ה, דבריו לא קיימים כלל ועיקר ואין להם שום מקום".

בהמשך השיחה אמר שלמה קוק כי עד השנים האחרונות תורת הראי"ה וחיזוקיו היו שייכים בעיקר לקבוצות מסוימות, אך כיום, בזכות פועלו הנרחב של הרב דב קוק, אורו של הראי"ה מאיר גם בקהילות בני התורה. לדבריו, רבים נחשפים לאורות הקודש ומתעמקים בהם. הרב קוק חייך בתגובה.

במהלך השיחה נשמע ברקע השיר "האהבה האלהית העליונה", שלדברי הרב דב קוק, מומלץ לכל אדם לשומעו שוב ושוב עד שהמילים יזרמו לו על פה.

בהמשך הפגישה שאל שלמה קוק את הרב דב קוק על סגנונם הרגשי של כתבי הראי"ה, ואמר כי קשה להיכנס לעולמו, מאחר שאין מדובר בדברים שכליים גרידא. הרב השיב, "זה לא 'להבין'... זה 'להתפעל'... הפוך... זה הכי קל".

כשנשאל אם מדובר בתופעה המזכירה את הקריאה בספר הזוהר - שגם ללא הבנה יש בה הארה לנשמה - השיב הרב, "לא! מתרגשים פה מאוד... זה הכי קל".

לדבריו, בעוד ספר הזוהר קשה לקריאה עבור מי שאינו מבין את עומקו, הרי שדברי הראי"ה, שנאמרו בדורות האחרונים, נגישים ומדברים אל כל אחד, ומסוגלים לעורר התרגשות פנימית עמוקה.