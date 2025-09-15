הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, שיגר הבוקר (שני) מכתב תנחומים למשפחתו של צ'ארלי קירק, שנרצח בשבוע שעבר במהלך כנס דיבייט באוניברסיטת יוטה וואלי שבארה"ב.

הרב הראשי הדגיש במכתבו כי קירק עמד תמיד לצד האמת, הצדק ועם ישראל, ואף תיאר אותו כדמות יוצאת דופן שדרכה הצנועה אך התקיפה השפיעה על רבים. הרב ציין את תרומתו הגדולה של קירק לחיזוק התמיכה במדינת ישראל ולמאבק באנטישמיות ברחבי העולם, וציין כי העם היהודי כולו שותף לכאב על אובדן דמות חשובה זו.

לצד דברי הנחמה לאשתו אריקה ולשני ילדיו, הדגיש הרב הראשי לישראל כי הרצח הנפשע והאכזרי מחייב גינוי מכל אדם באשר הוא.