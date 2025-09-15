ח"כ סוכות מגיש תביעה לאייל ברקוביץ' בשידור חי באדיבות ערוץ 13

ח"כ צבי סוכות הגיע הערב (שני) לתוכנית "מוריה וברקו" בערוץ 13 ובמהלך השידור מסר לידיו של המגיש אייל ברקוביץ כתב תביעה על סך 140 אלף שקלים.

התביעה הוגשה בעקבות דבריו של ברקוביץ במהלך אחת התוכניות בשבוע שעבר, לפיהם סוכות ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' היו "עם ג'ריקנים בדרך לשרוף מקומות של ערבים" וכן ייחס לציוץ "נקמה" שפרסם ח"כ סוכות לאחר הפיגוע בצומת רמות קריאה לרצוח חפים מפשע ביהודה ושומרון.

במהלך הופעתו בתוכנית הציע סוכות לברקוביץ לחזור בו ולהתנצל, אך האחרון סירב ואף חזר על הדברים. בתגובה שלף סוכות את כתב התביעה שהכין מראש והגיש אותו לברקוביץ לעיני המצלמות.

ההתבטאות של ברקוביץ' שעוררה את זעם ח"כ סוכות צילום: באדיבות ערוץ 13

"אייל ברקוביץ' בחר להמציא סיפור שקרי שלא היה ולא נברא. האיש בחר שלא להתנצל על דברי השקר למרות שנתתי לו הזדמנות לכך וכך להסיר את מכתב התביעה. מי שחושב שיוכל לייחס לי עובדות שקריות מבלי לשלם ע"כ מחיר, יגלה בבית המשפט שטעה", אמר סוכות.