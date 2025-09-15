שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב הערב (שני) לירידת האינפלציה המשתקפת ממדד המחירים לצרכן שפורסם.

"הבורסה עולה, האינפלציה יורדת. הניהול הנכון והאחראי שלנו את הכלכלה אל מול אתגרי המלחמה מוכיח את עצמ", כתב סמוטריץ' ברשת X.

הוא קרא לנגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, לפעול להורדת הריבית במשק. "מדינת ישראל היא המקום הטוב ביותר בעולם להשקיע בו. עכשיו תורו של נגיד בנק ישראל", דברי שר האוצר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס גם הוא למצב הכלכלה הישראלית ואמר כי "לכל מנבאי השחורות בכלכלה, בסוף הבורסה בישראל החזקה בעולם. השקל התחזק, הגירעון התכווץ למרות המלחמה, והשקעות חוץ במו"פ הן הגבוהות בעולם אחרי ארה"ב. השקעה בישראל היא הדבר החכם לעשות".

בהמשך דבריו ציין נתניהו כי הממשלה תמשיך להגדיל את ההשקעות בתחום ייצור הנשק "כדי לא להיות תלויים במנהיגים מערב-אירופיים חלשים שנכנעים למיעוטים המוסלמים הקיצוניים במדינותיהם".