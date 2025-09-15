משרד הבריאות הודיע היום (שני) כי תינוקות בגילי 11-6 חודשים* יוכלו להתחסן נגד מחלת החצבת ללא צורך בקביעת תור בתחנות "טיפות חלב".

ההחלטה נועדה לתת מענה למשפחות עם קשרים חברתיים או משפחתיים ליישובים שבהם יש התפרצות פעילה של חצבת, וכן לקראת ביקורים מתוכננים באזורים אלו.

נכון לעכשיו, קיימת התפרצות פעילה בערים: בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית ונוף הגליל. בתחנות ההתחסנות שהוקמו באזורים הללו ניתן לקבל את החיסון באופן מיידי, ללא המתנה.

במקביל, נמשכת העלייה במספר החולים. נכון להיום מאושפזים 29 חולי חצבת, רובם ילדים מתחת לגיל 6 שלא חוסנו. חמישה מהם מאושפזים בטיפול נמרץ - ארבעה ילדים שלא חוסנו כלל, וילד נוסף שמחובר למכונת אקמו. מצב החיסון של חולה נוסף עדיין לא ברור.

בסך הכול אובחנו 1,251 חולים מאז פרוץ ההתפרצות בישראל.

במשרד הבריאות הדגישו כי חיסון בזמן הוא הכלי היעיל ביותר לעצירת התפשטות המחלה, וקראו להורים להקדים את ההתחסנות לילדיהם בהתאם להנחיות.