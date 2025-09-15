הרמטכ"ל אמר לראש הממשלה בהתייעצות ביטחונית שעל המערכת המדינית למצות את המגעים לעסקת חטופים לפני שהיא יוצאת לכיבוש העיר עזה, כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח טען הרמטכ"ל כי "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון. ננסה לצמצם אותה. צריך לפעול לקדם עסקה חדשה".

נתניהו השיב: "רוב ההערכות מראות שהתמרון בעזה יגביר את הלחץ על חמאס ויביא להכרעת המערכה".

זמיר גם מתח ביקורת על השר רון דרמר וטען שהוא לא מבצע את תפקידו. דרמר השיב: "אתה לא מבין בדיפלומטיה".

גורם מדיני התייחס לדיווח ואמר "בזכות ההחלטות הנכונות של ראש הממשלה שוחררו 207 חטופים, והוא נחוש לשחרר את כולם. במהלך הדיון אמש ראש הממשלה ציין כי התדרוכים וההדלפות מדיונים ביטחוניים מסכנים את כוחותינו ופוגעים במאמץ לשחרור החטופים, וכי יש להפסיקם לאלתר ולהתמקד במאמץ המלחמתי".