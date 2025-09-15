תא"ל (במיל') גיא חזות: "אני נפעם מדור הטיק-טוק, הוא הציל אותנו" באדיבות "אול אין, הבית של הפודקסטים"

תא"ל (במיל') גיא חזות, ראש מערך הלמידה המבצעית בזרוע היבשה, התארח בפודקסט של נדב פרי ב"אול אין" ודיבר על אורכה של המלחמה, המוכנות וההפתעה האישית שלו מדור הלוחמים הנוכחי.

"זו המלחמה הארוכה והקשה בתולדות מדינת ישראל. אנחנו לא נבננו למלחמות כאלה. בן גוריון, כשהוא כותב את עקרונות דוקטרינת המלחמה של מדינת ישראל אחרי מלחמת העצמאות, מגדיר בצורה מפורשת העקרונות", פתח חזות.

הוא מנה את העקרונות. "אחד, תמיד בליווי צמוד של מעצמה. שתיים, מלחמה כמה שיותר קצרה, כדי שנחזיר כמה שיותר מהר את המילואימניקים שלנו חזרה על המשק, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להילחם ללא ממד של זמן".

"בסופו של דבר, אנחנו נלחמים במלחמה הזאת ללא ממד של זמן, וזו אחת הבעיות הכי קשות שלנו במלחמה. השחיקה היא גדולה. לא מעט מהטעויות שאנחנו עושים בשדה הקרב נובעים מהשחיקה", הדגיש.

לצד זאת אמר חזות "אני נפעם מדור הטיק-טוק. ודור הטיק-טוק זה לא רק הסדירים, זה גם המילואימניקים. זה דור שלא בנינו עליו יותר מדי. חשבנו שהם מפונקים, לא פירגנו להם שהם מסוגלים לעשירית ממה שהם עושים.

הדור הזה הציל אותנו, קודם כל בשבעה באוקטובר, ומאז הוא נלחם. זה הדור הכי טוב שהיה לנו. יותר מתש"ח ויותר מהדור של יום כיפור. לכן אני אופטימי, כי הדור הזה גם כשהמלחמה תסתיים, ייקח את הדברים מפה הלאה ויוביל את המדינה הזאת לאן צריך להוביל אותה", סיכם.