שר המורשת עמיחי אליהו מזהיר היום (שני) כי כישלון בהחלת הריבונות בעת הזאת ייזכר לדורות.

בכנס הריבונות של ערוץ 7 ומועצת שומרון אמר השר אליהו כי "זה שראש הממשלה היום מדבר בפה מלא על החלת ריבונות, זו כבר התקדמות. אנחנו לא מסתפקים רק בסיסמאות, אנחנו רואים כבר היום ריבונות דה-פקטו. גם בזירה הבינלאומית, פגשתי באוונגליסטים בחו"ל, והם אמרו לי 'תכירו כבר באזור הזה - זו הארץ שלכם'".

הוא מפנה קריאה לראש הממשלה. "עשית דברים גדולים. בשנה האחרונה פגעת באיראן, הצלחנו ברוך השם להתקדם בסוריה, פגענו בחות'ים, בחיזבאללה - תשלים את המלאכה. תחיל ריבונות מלאה. זו שליחות לאומית שאין מוסרית ממנה. כישלון בשעה הזו בהחלת הריבונות הוא כישלון שייזכר לדורות".

השר אליהו השווה את ההזדמנות להחלת ריבונות לימי הקמת המדינה. "יש פה הזדמנות היסטורית. העולם מבין שהארץ הזו היא שלנו. יש נשיא אמריקאי שתומך בנו. זו ההזדמנות שלנו להחלת ריבונות. החלת ריבונות חלקית תפגע לדעתי במאמצים שלנו".

לשאלה על המלחמה בעזה השיב השר "אני חושב שבממשלה יש הבנה שצריך להכריע את הרוע הזה של חמאס. בניגוד למה שאנשים חושבים - אפשר לנצח רעיון. ניצחנו הרבה דברים מאוסים בעולם וניתן לנצח גם את האסלאם הרדיקלי".