שר התפוצות עמיחי שיקלי קורא למערכת המדינית שלא להתרגש מהאיומים להכיר במדינה פלסטינית ובמקביל לפעול לקידום הריבונות ביהודה ושומרון.

"מי שמנהיג את המהלכים נגד מדינת ישראל אלו המנהיגים החלשים ביותר בעולם. לכן אסור להיבהל, כי המדינות האלה הן לא נגדנו, הן לא עשויות ממקשה אחת. זה לא כמו במדינת ישראל שבו המפלגה הגדולה היא זאת שולטת, אלא באירופה מי שמוביל את המהלכים האלה הם מנהיגים חלשים. למרות זאת צריך להחיל ריבונות על כל השטחים ביהודה ושומרון", אמר שיקלי בכנס הריבונות של ערוץ 7 ומועצת שומרון.

לדעתו על מהלך של הכרה במדינה פלסטינית ישראל צריכה להגיב בתקיפות. "קודם כל להחזיר לנו את מירב שטחי C וחלקים משטחי B ולתבוע עליהם ריבונות מלאה. באותה מידה חשובים גם צעדים סמליים כמו הכרזה על שלושה גנים לאומיים כדי להראות את הקשר העמוק שיש לעם ישראל לאזור ולנצל את ההזדמנות גם כדי להבליט את הדבר הזה".

הוא חושב שהשיח על הכרה בגוש התיישבות בלבד - אינו רלוונטי. "צריך להבין שבסופו של יום אין מקום למדינה פלסטינית שלישית. יש מדינה פלסטינית בירדן. הרבה אנשים חושבים שזה איזשהו ביטוי שנאמר כאיזו מליצה אבל זו האמת. רוב האוכלוסייה בירדן היא אוכלוסייה פלסטינית. לירדן היו ראשי ממשלה פלסטינים. אני דבק בטענה שמבחינה דמוגרפית ומבחינה היסטורית, ירדן היא למעשה המדינה הפלסטינית" ציין השר.

"מעבר לירדן הוקמה מדינה בשנת 2005, יותר נכון שנתיים מאוחר יותר, עם השתלטות חמאס, מדינה פלסטינית בעזה, דה פקטו, בריבונות פלסטינית מלאה. אני חושב שראינו את תוצאות הניסוי הזה.לחשוב שיקרה אותו דבר ביהודה ושומרון? זה הרי לא יעלה על הדעת. רוב האוכלוסיה בישראל מתנגדת לכך", מוסיף שיקלי.

לדבריו "אנחנו צריכים להסתכל על המרחב כולו ולומר פה כמה דברים ברורים. אחד, לעולם לא תקום מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. אי אפשר שזה יהיה, ואם מדינת ישראל תעשה חס וחלילה מעשה איוולת שכזה, אז היא חתומה על השבעה באוקטובר הבא בערי השפלה.

הדבר השני, יש מציאות בשטח, יש פה אוכלוסייה ערבית. אני לא חושב שאנחנו צריכים לנהל את האוכלוסייה הערבית בחברון או בשכם. אני חושב שצריך ללכת למודל שהוא המודל של האדם אוטונומיה כזאת ואחרת. אני לא חושב שהרשות הפלסטינית היא פרטנר, אני לא חושב שהיא פתרון. אני חושב שבהדרגה צריך לצמצם ולהחליש את כוחה של הרשות הפלסטינית ולמצוא אלטרנטיבות על בסיס ההנהגה המקומית בשטח", מדגיש שיקלי.

לסיום, התייחס השר גם למפעל החוות. "מפעל החוות הוא היום המפעל החשוב ביותר מבחינה ביטחונית ולאומית. מפעל החוות הוא חוד החנית של הציונות היום, כמובן, מעבר ללחימה ולצבא ולדברים האלה, אבל מייד אחרי, נקרא לזה כוחות הביטחון הפורמליים. כל חווה קודם כול שווה חטיבה, אבל זה הרבה יותר עמוק מחטיבה. כי באופן פרדוקסלי, כשהאויב רואה יילד או ילדה יהודים, מוציאים בבטחה עדר כבשים למרעה על פני עשרות ומאות דונמים, המסר עובר הרבה יותר מאשר חיילים עם קסדות. העדר עם הילד, הוא במובן העמוק, הרבה יותר חזק כמסר לאויב שאנחנו פה לנצח, שזו אדמתנו ושלא נזוז מפה לעולם".