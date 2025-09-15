מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במיל' רוני נומה, פנה היום (שני) לוועדת גרוניס בבקשה להופיע בפניה ולהביע תמיכה במועמדותו של האלוף דוד זיני לראשות השב"כ, כך דווח ב-ynet.

נומה, שנחשב לקצין מוערך ובעל עבר פיקודי עשיר, פיקד לאורך השנים על יחידת שלדג, חטיבת הנח"ל, אוגדה 98 ופקוד המרכז.

בפנייה רשמית שהגיש למזכירות הוועדה ציין כי הוא מכיר את זיני מאז 2003, עת פיקד עליו ישירות בחטיבת בנימין. בהמשך שיתף פעולה עמו גם כאשר היה מפקד בסיס צאלים בעוד זיני שימש מפקד מרכז האש, ולבסוף - כקצין אגף המבצעים בפיקוד המרכז תחת פיקודו.

"בצמתים שבהם פגשתי אותו לא זיהיתי שום דבר שצריך להדאיג", כתב נומה. "מדובר במפקד מצטיין וערכי, שהתמודד עם דילמות ערכיות ומקצועיות על הצד הטוב ביותר. לצייר אותו כמשיחי - זה עוול. לא ראיתי דברים כאלה, זו אמירה אומללה, ואני מציע לכל מי שאמר אותה לקחת אותה בחזרה".

"אני יודע מי זה דוד זיני והוא בהחלט יכול למלא את תפקיד ראש השב"כ. אם הייתי חושב שיש לו ראייה משיחית - לא הייתי יוצא להגנתו".

ביום חמישי הקרוב צפויה ועדת גרוניס להתכנס לדיון באישור המינוי. ראש הממשלה בנימין נתניהו יטען בפני חברי הוועדה כי זיני ראוי לתפקיד, והמועמד עצמו יידרש להשיב לשאלות על טוהר המידות. גם ממלא מקום ראש השב"כ הנוכחי יתייצב בפני הוועדה.