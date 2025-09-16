בית הכנסת רייכנבאך-שטראסה במינכן נפתח מחדש השבוע בטקס חגיגי, כמעט 87 שנים לאחר שנהרס על ידי הנאצים.

המבנה ההיסטורי שוקם לצורתו המקורית בעלות של כ-14 מיליון יורו, ביוזמת העיתונאית רחל סלמנדר ועורך הדין רון יעקובוביץ'.

בית הכנסת נבנה במקור ב-1931 וניזוק קשות בליל הבדולח בנובמבר 1938. הבניין תוקן זמנית ב-1947 ושימש את הקהילה עד להשלמת בית הכנסת הגדול "אוהל יעקב" ב-2006, ולאחר מכן נותר נטוש.

השיקום החל ביוזמת אגודת בית הכנסת רייכנבאך-שטראסה, שהוקמה במטרה להחזיר את מורשת יהדות מינכן שלפני המלחמה. שרלוט קנובלוך, נשיאת הקהילה היהודית במינכן ובבוואריה, הודיעה כי המקום ישמש "בית פתוח של הקהילה" ויהפוך את "ההיסטוריה וההווה היהודיים לגלויים לכולם".

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ השתתף בטקס החנוכה ונרגש עד דמעות במהלך נאומו. קולו רעד כאשר אמר: "אני רוצה לומר לכם כמה אני מתבייש, כקנצלר הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, אבל גם כגרמני, כילד מהדור שלאחר המלחמה, כילד שגדל עם 'לעולם לא עוד' כמנדט".

הקנצלר הביע חרדה מהעלייה באנטישמיות בגרמניה והאשים ממשלות קודמות: "במשך זמן רב מדי, אנו בפוליטיקה ובחברה עוצמים עין מהעובדה שחלק ניכר מהאנשים שהגיעו לגרמניה בעשורים האחרונים, עברו שטיפת מוח במדינות המוצא שלהן, אנטישמיות היא למעשה דוקטרינה ממלכתית".

מרץ הכריז בנחישות: "אני מכריז מלחמה על כל צורה של אנטישמיות ישנה וחדשה בגרמניה מטעם כל הממשלה הפדרלית". הוא הביע תקווה שהחיים היהודיים בגרמניה יתנהלו בעתיד ללא צורך בהגנה משטרתית.

רחל סלמנדר, שהובילה את יוזמת השיקום, הסבירה: "הגיע הזמן להשאיר מאחורינו את האווירה המדכאת והטראומה של התקופה שאחרי המלחמה, כדי לגרום לאלו שנדחו מההיסטוריה להרגיש שוב בבית. משמעות הדבר היא ריפוי פיסת היסטוריה".

נשיא בוואריה מרקוס סודר וראש עיר מינכן דיטר רייטר השתתפו גם הם בטקס והדגישו את המחויבות למלחמה באנטישמיות ולחיזוק החיים היהודיים באזור.