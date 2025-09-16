צה"ל פועל בימים אלה לעדכון פקודת מטכ"ל רחבה העוסקת בענייני דת, כשרות וזכויות חיילים דתיים בכלל יחידות הצבא.

העיתון "ידיעות אחרונות" מדווח הבוקר (שלישי) מדובר במהלך נפרד מהפקודה המתגבשת המיועדת לחטיבות החרדיות, שנועד לקבוע כללים אחידים שיחולו בכל מסגרת צבאית.

על פי הפקודה החדשה, הכנסת מתנות או תרומות מזון לבסיסים תחויב באישור הרב הצבאי הראשי, בשונה מהמצב כיום שבו אין לכך התייחסות. בנוסף, כל מטבח, חדר אוכל או מכונת מזון יפעלו באישור הרבנות הצבאית - בעוד שכיום קיימת חובת עדכון בלבד ולא אישור מחייב. כמו כן, תיאסר העסקת משגיחי כשרות בעבודות מטבח, ותפקידם יתמקד אך ורק בפיקוח הלכתי.

שינוי מהותי נוסף נוגע לפסח: במקום מצב שבו נאסר להכניס חמץ לבסיסים כבר שבועות לפני החג, הפקודה החדשה קובעת כי ההגבלה תתחיל רק מהבוקר שלפני ליל הסדר, בהתאם להלכה.

עוד נקבע כי זמני תפילת שחרית יורחבו מ-40 דקות ל-45 דקות ביום חול. בתחום השבת קובעת הפקודה כי חיילים ישוחררו לבתיהם עד שעתיים לפני כניסת השבת, ולא שעה בלבד כפי שקובע הנוהל הנוכחי. בנוסף, חייל דתי ששהה בבסיס בשבת יקבל חצי שעה נוספת לאחר צאתה לצורך התארגנות, וחייל שחזר מביתו יידרש לצאת ליחידה רק לאחר חצי שעה מצאת השבת.

הפקודה מתייחסת גם לשנת שמיטה בכל בסיסי צה"ל, לאיסור על חיוב כהנים להיכנס לבתי קברות, ולאפשרות להימנע מכניסה להר הבית או למקומות תפילה של דתות אחרות - אלא אם הדבר נדרש לפעילות מבצעית ובכפוף לאישורים מתאימים.