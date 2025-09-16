מרגש: הפצועה קשה מהשבעה באוקטובר עלתה לבמה על רגליה צילום: דוברות

באירוע מרגש שנערך ביום ראשון בבריכת הסולטן בירושלים, לעיני קהל של כששת אלפים איש, עלתה רס"ל מישל רוקביצין לקבל את אות הגבורה משר המורשת עמיחי אליהו.

רוקביצין, שנחשבת לפצועה הקשה ביותר ממתקפת הטרור של חמאס בששבעה באוקטובר, הפתיעה כשהודיעה דקות לפני תחילת האירוע כי תעלה לבמה על שתי רגליה - ללא כסא גלגלים. הקהל כולו קם על רגליו והריע לה ממושכות.

רוקביצין שירתה בקבע כטכנאית מערכות מודיעין שדה ונפצעה באורח אנוש במיגונית בבסיס כיסופים. מאז היא עוברת הליך שיקום ממושך ומסתייעת בכיסא גלגלים, אולם באירוע ההוקרה הצליחה לעלות לבמה בכוחות עצמה.

אות הגבורה הוענק בטקס גם לשורדות השבי ילנה טרופנוב ואגם ברגר, ולאיש המודיעין האזרחי רפאל חיון מנתיבות, שסייע בהשגת מידע על חמאס ובהכוונת כוחות צה"ל ביום המתקפה.

בנוסף קיבלו אות גבורה ראובן פול מירושלים, המסייע לפצועי השיקום בבתי החולים, ושלושה מתנדבי איחוד הצלה - הפראמדיק איציק קראין, החובשת נעמי דריי וד"ר שלמה גנצלר - שהקימו בית חולים שדה בעוטף עזה תחת אש והעניקו טיפול רפואי לעשרות חיילים ואזרחים.

עוד בין מקבלי האות: מיכל אסבן, אמו של לוחם שנפצע קשה, שהקימה עמותה לתמיכה באימהות חיילים פצועים, וכן שליחי חב"ד הרב מנחם מנדל הנדל מאתונה, הרב אריה זאב רסקין מקפריסין והרב יצחק אייזנבאך מפאפוס. השלושה סייעו לאלפי ישראלים שנתקעו ביוון ובקפריסין בימים הראשונים של מבצע "עם כלביא".