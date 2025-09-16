עם אביו של אלון אהל: אלפים התפללו בקבר יוסף צילום: דוברות מועצת שומרון

אלפי מתפללים נכנסו הלילה (שלישי) למתחם קבר יוסף בשכם, בליווי כוחות צה"ל, משטרת ישראל ומתנדבי מנהלת קבר יוסף של המועצה האזורית שומרון.

במקום התקיימה תפילה המונית לשלום חיילי צה"ל הפועלים בעזה במסגרת התמרון הקרקעי ולהשבת החטופים.

קובי אהל, אביו של החטוף אלון, פנה לקהל ואמר: "בזמן שאנחנו פה עכשיו, אלון נמצא במנהרות החמאס, בעומק של 40 מטר מחת לאדמה, בסיטואציה שאף אחד מאיתנו לא מבין אותה. אני רוצה להאמין, לקוות ולהתפלל שאנחנו בפתחה של שנה חדשה שתביא לנו שינוי, שתביא לנו את אלון בחזרה להמשך המסע שלנו. אלון עובר מסע שכולנו נצטרך כנראה ללמוד ממנו מה שהוא עובר. יש מטרה למסע שלו, אנחנו בקרוב מאוד, יחד איתו, נהיה פה ונשמע ממנו את סיפור המסע שלו ונלמד ממנו. האחדות, היא המשמעות שלנו במדינת ישראל. המטרה שלשמה הוקמה מדינת ישראל, המקום הכי בטוח לנו כאזרחי מדינת ישראל.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הדגיש בדבריו את חשיבות האחדות: "הגענו בלילה המיוחד הזה לשכם, לקבר יוסף הצדיק בדיוק בזמן הזה חיילי צה"ל מתחילים את התמרון הקרקעי בעזה. אנחנו שואבים כוחות ביחד מיוסף הצדיק, שהיה המאחד והמשביר והדבר שאנחנו הכי צריכים היום, כמו שקובי אמר לי מקודם, זו אחדות שלנו כעם.

אנחנו עומדים כאן, מתפללים, שבעז"ה כבר בכניסה הבאה משפחת אהל תבוא לכאן עם אלון לתפילת הודיה ויחד איתו כל החטופים ישובו. מתפללים להצלחתם של חיילי צה"ל במבצע בעזה, וכל כוחות הביטחון בכל מקום שהם, שהקב"ה ישלח ברכה למדינת ישראל, לכוחות הביטחון, למתיישבים כאן בשומרון ובכל מקום במדינת ישראל. מתוך האמונה ומתוך האחדות עם ישראל ינצח", הוסיף.

ראש המנהל האזרחי, תא"ל הישאם אבראהים, ציין כי בחר להגיע כדי "לקבל תעצומות ברוח" והוסיף: "אנחנו מתחילים שלב חשוב במבצע בעזה, כדי להכריע את חמאס ולהחזיר את החטופים". ח"כ סוכות קרא להשיב את קבר יוסף לריבונות ישראלית, והרב אליצור הדגיש כי "אנחנו ממאנים לוותר - על אלון, על כל החטופים ועל עם ישראל כולו".

ח"כ צבי סוכות, אשר פועל רבות לחזרה מלאה לקבר יוסף, אמר: "לפני 25 שנה בדיוק מדינת ישראל נטשה את המקום הקדוש הזה. דימם כאן למוות, לוחם מג"ב מדחת יוסף ממש לפני 25 שנה. שבוע אחר כך נרצח כאן חמי הקדוש הרב הלל אליהו ליברמן הי"ד בדרכו לקבר יוסף, ומאז ועד היום המקום הזה מופקר. מופקר ונתון לידי ישמעאלים, מכרנו את יוסף בפעם השנייה והדבר הזה חייב להגיע לתיקונו. אנחנו נמצאים כאן עם יוסי דגן ראש המועצה, ואנשים רבים אשר עמלים על הדבר הזה וחייבים לחזור לקבר יוסף. התיקון הזה חייב להתבצע במשמרת שלנו, אנחנו חייבים להחזיר את יוסף הצדיק, להחזיר את המקום הזה לבעלות יהודית זו המשימה שלנו, אנחנו חייבים לעשות את הדבר הזה וכמה שיותר מהר".

הרב יוסף אליצור, ראש ישיבת עוד יוסף חי, הוסיף ""אנחנו מצטרפים לתקווה הגדולה באמת לחזור לפה אחרי שגורשנו, ואני רוצה גם להגיד לקובי אהל כמה מילים. קובי זה יעקב. יעקב הוא אבא של יוסף הצדיק, ויוסף הצדיק היה בבור בכלא. כתוב פעמיים בספר בראשית "וימאן" פעם אחת כתוב על יעקב "וימאן להתנחם", פעם שניה כתוב שכשאשת פוטיפר ניסתה להפיל את יוסף הוא בניסיונות מאוד קשים, כתוב "וימאן".

בקבר יוסף דובר הרבה על זה שה"וימאן" האלה קשורים אחד לשני. בזכותכם, בזכות וימאן, הזה שלכם, שאתם פה ממאנים לוותר, ונלחמים, אז אנחנו מקווים שלאלון יש המון כוח, ודאי שכולנו יש המון כוח. יוסף הוא בעל החלומות, והחלומות מתגשמים. אנחנו ממאנים לוותר, כמובן על אלון ועל כל החטופים, על יוסף הצדיק ועל כל עם ישראל, שנזכה לתחל שנה וברכותיה", דברי הרב אליצור.

ראש המועצה המקומית אורנית, אור פירון- זומר, סיפרה: "זאת פעם ראשונה שלי כאן, אני מאוד מתרגשת מזה, בעיקר מהעובדה שמה שיש כאן זה פשוט כל עם ישראל, במקום אחד מתפללים יחד לשנה חדשה טובה הרבה יותר. אמרתי מקודם לקובי שאני מתפללת ובטוחה שעד ראש השנה אנחנו נראה את, אלון איתנו ביחד איתו את כל החטופים. שהמקום הזה ייתן כוח לכולנו להמשיך להחזיק בתקווה הזו".