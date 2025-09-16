הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר, בתיאום עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הודיע על שורת מינויים חדשים בצה"ל. במסגרת ההחלטות נקבע כי מפקד אוגדה 252, תת-אלוף יהודה ואך, לא יקודם לתפקיד נוסף, אלא ייצא ללימודים מלאים בארץ.

הכתב הצבאי דורון קדוש ציין כי מדובר ב"החלטה מעניינת", שכן ואך הוא מפקד האוגדה המתמרנת היחיד במלחמה שלא קודם.

מתוך 11 קצינים שפיקדו על אוגדות מתמרנות, ארבעה כבר קודמו לדרגת אלוף, שלושה מונו לתפקידי תא"ל בכירים, והיתר נמצאים בתחילת תפקידם.

החלטה שלא לקדם את ואך התקבלה על רקע פרסומים ותחקירים מהשנה האחרונה, בהם נטען להתנהלות בעייתית בגזרת מסדרון נצרים במהלך המלחמה.

לפי אותם פרסומים, ואך הורה על הריסת כלל המבנים באזור ולפי עדויות שפורסמו חלק מההרס נעשה ממניעים אידיאולוגיים ולא לצורך מבצעי. ב"הארץ" פורסם כי הורה על מדיניות שטח הרג, במסגרתה ניתנה הוראה לירות על כל פלסטיני שייכנס לשטח המסדרון.

במהלך כהונתו פיקד ואך על הרחבת שטח המסדרון, והשקפת עולמו אף הוצגה בעבר במאמר שפרסם בשנת 2019, שבו טען כי גדרות הן אשליה של ביטחון ואינן מחסום אמיתי בפני האויב.