משפחות שכולות מ'פורום הגבורה' פרסמו הבוקר (שלישי) אגרת מיוחדת ללוחמי צה"ל ברקע הדיווחים מרצועת עזה על כך שהתמרון הקרקעי במסגרת 'מרכבות גדעון ב' יצא לדרך.

באגרת מביעות המשפחות, שאיבדו את יקיריהן במלחמת חרבות ברזל, תמיכה בלתי מסויגת בלוחמים העומדים בפני הקרבות הצפויים.

במכתב, מבקשות המשפחות לחזק את ידי הלוחמים ומדגישות כי עם שלם ניצב מאחוריהם ומתפלל לשלומם. הן קוראות לחיילים להביא להכרעה מוחלטת מול חמאס, להשבת החטופים ולהשגת ניצחון ברור בשדה הקרב.

בפתח האגרת מבקשות המשפחות לחזק את ידי הלוחמים. "בשבוע בו אתם נקראים שוב ליטול על כתפיכם את האחריות הכבדה להגנת עם ישראל וארצו, אנו משפחות פורום הגבורה, נופלי מלחמת חרבות הברזל, פונות אליכם בלב מלא הערכה. אנו, שאיבדנו את יקירינו במלחמה, יודעים היטב את המחיר, את הקושי ואת גודל השעה. אנו מכירים את מחיר המלחמה טוב מכולם, ולכן קולנו ברור וחד: אנו עומדים מאחוריכם בכל לבנו, מתוך ידיעה שגודל השעה מונח על כתפיכם".

בהמשך, כותבים חברי הפורום: "אנו מבקשים לחזק את ידיכם ולומר לכם: אינכם לבד. מאחוריכם ניצב עם שלם שמתפלל לשלומכם, שמעריך את מסירות הנפש שלכם ומאמין שבכוחכם להביא להכרעת החמאס, להשבת חטופינו ולהכרעה וניצחון. אל תהססו, אל תעצרו עד להכרעה המוחלטת של האויב, רק הכרעה ברורה של חמאס, תבטיח עתיד בטוח לדורות הבאים, תסיר את איום הטרור ותאפשר לעם ישראל לחיות בארץ הזאת בבטחה".

עוד ציינו המשפחות כי "יקירנו הגיבורים, יצאו לקרב נחושים להביא ניצחון, במותם ציוו לנו ניצחון. היום אתם משלימים את המשימה שממנה הם לא שבו. אנו נושאים תפילה, יחד עם כל עם ישראל, לשובכם מהקרב בריאים ואיתנים, עם ישראל כולו מצדיע לכם, גבורתכם מייצגת את רוחם של הגיבורים שלנו, אחיכם לנשק - אנו בטוחים, עם ישראל בע"ה ינצח".