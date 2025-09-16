קינג בשיחה עם ערוץ 7 מבניין בני עקיבא ערוץ 7

כתובות נאצה וצלבי קרס אותרו הבוקר (שלישי) על בניין הנהלת תנועת בני עקיבא בשכונת ניות, בלב ירושלים.

מי שגילה את המקרה החמור הוא סגן ראש העיר ירושלים, אריה קינג, שקשר בין מעשה הוונדליזם לבין מלאות שבוע לפיגוע בצומת רמות, בו נרצחה שריתה מנדלסון בדרכה לעבודה בבני עקיבא.

"אני מזועזע היום", אמר קינג לערוץ 7. "הבוקר הגעתי לפה והזדעזעתי לראות פה כתובות נאצה נגד תנועת בני עקיבא, וזה קורה במלאות שבוע מהפיגוע המזעזע והמחריד בצומת רמות".

צלבי קרס וכתובות נאצה בבניין בני עקיבא צילום: ערוץ 7

לדבריו, "תתי אדם, ערב-רב ואספסוף שצריך להוקיע ולזרוק אותו לכלא, כתבו פה קרס וכתובות נאצה, וכל זה קורה פה בלב לבה של ירושלים".

הוא ציין כי פנה למשטרה בדרישה לפתוח בחקירה ולעצור את המעורבים, וכן לעירייה כדי לדאוג לניקוי מיידי של הכתובות. קינג הוסיף, "אני מקווה מאוד שיתפסו את העבריינים ופשוט להשליך אותם לכלא כמה שיותר זמן. ככל שיתברר שהם אינם יהודים - לגרש אותם מהארץ פשוט".

מזכ"ל בני עקיבא יגאל קליין מסר: "רק אתמול הסתיימו ימי השבעה על שריתה מנדלסון הי"ד שנרצחה בדרכה לאותו בניין שעליו צויירו צלבי הקרס וממנו יוצאת עשייה לכל רחבי הארץ. קשה להאמין שיותר מ-80 שנה לאחר השואה- אנו רואים אנטישמיות בישראל בשנת 2025. מדובר בפעם הרביעית שמתנכלים אלינו בצורה הזו אך בניגוד לפעמים הקודמות הפעם צלבי הקרס והמסרים ברורים, גדולים ותוקפים את בני עקיבא במפורש ולא רק במרומז".

הוא ציין כי "בעבר הוגשה תלונה במשטרה ואנו קוראים לה למצוא את האחראים לפשע ולמצות איתם את הדין. תנועת בני עקיבא עסוקה ללא הרף בחיבורים בחברה הישראלית ובימי השבעה בלטו הגוונים השונים של כלל התנועות שבאו לנחם והחיבורים ביננו ובתוכנו. מי שמנסה לפגוע בתנועת בני עקיבא רוצה לפגוע ברוח העמוקה שלנו , ובחיבורים העדינים שאנו יוצרים בעם. אנו בניגוד לרוע הזה נמשיך בדרכה של תנועתנו להפיץ את האור הגדול בכל הארץ ובכל מקום".