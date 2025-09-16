חנוכת דרך עולי הרגל ההיסטורית איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

בלשכת ראש הממשלה מסכמים הבוקר (שלישי) את ביקורו של מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, בישראל.

בהודעה הרשמית נמסר כי מדובר בביקור "מוצלח ביותר", במסגרתו התקיימה סדרת פגישות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין רוביו.

אחד משיאי הביקור היה ביקור משותף של ראש הממשלה ורעייתו יחד עם מזכיר המדינה ורעייתו בעיר דוד בירושלים.

במסגרת האירוע נחשפה לראשונה דרך עולי הרגל ההיסטורית - הדרך שהובילה מבריכת השילוח אל בית המקדש. בלשכת ראש הממשלה הדגישו כי מדובר באירוע בעל חשיבות היסטורית ותרבותית לעם היהודי.

נתניהו אמר באירוע: "זו לעד העיר שלנו. היא לעולם לא תחולק שוב, ולא תהיה מדינה פלסטינית. כל פעולה חד-צדדית תיענה בפעולה חד-צדדית".