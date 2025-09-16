המנהל האזרחי הודיע כי בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולדין החל באזור, יקדמו הליכים תכנוניים לקירוי חצר מערת המכפלה.

על פי ההודעה, מדובר בצורך הומניטרי המיועד לשרת את כלל האוכלוסיות המתפללות במקום והוא נעשה לראשונה מאז 1994.

גורמי המנהל האזרחי עדכנו בנושא גורמים רשמיים בחברון וברשות הפלסטינית. בהודעה הודגש כי המהלך אינו משנה את הסטטוס קוו ואינו משפיע על סידורי התפילה במתחם.

במנהל האזרחי ציינו כי הסמכויות יועברו אליהם וכי הצעד מקודם בהתאם לדין, לאחר שבעיריית חברון סירבו לשתף פעולה בהקמת הקירוי.

ראש מועצת קרית ארבע - חברון ישראל ברמסון בירך: "זהו יום חג! לאחר שנים של מאבק ציבורי, אנחנו זוכים לראות את השינוי קורה - בשטח, קירוי חצר המערה הוא לא רק פתרון נדרש וראוי למתפללים - אלא הצהרה לאומית. מערת המכפלה היא הבית של עם ישראל. אנחנו נמשיך לחזק את הנוכחות, את הריבונות ואת הקשר הבל יינתק שלנו לעיר האבות".