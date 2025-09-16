מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל באוקטובר 2023, לוחמי המילואים שנקראו לשרת את המדינה במשך חודשים ארוכים, חוזרים לביתם אל מציאות כלכלית קשה ומורכבת.

בארגון פעמונים, המתמחה בליווי כלכלי למשפחות, מתריעים כי רבים מהמשרתים נקלעו לחובות, לקריסת עסקים ולהפסדים כספיים עמוקים.

"המצב חמור בהרבה ממה שאנשים מבינים", אומרת שרון לוין, מנהלת ההסברה של פעמונים, "אנחנו פוגשים לוחמים שחזרו משירות של מאות ימים ומגלים שהעסק שבנו במשך שנים נמצא על סף סגירה. יש כאלה שכבר מקבלים מכתבי התראה מהבנק על עיקולים".

הם נלחמו למעננו. עכשיו הזמן שלנו לתרום למענם

מאז תחילת הלחימה, פעל הארגון לקיים עשרות הרצאות ומפגשי ייעוץ כלכלי ייעודיים ללוחמי מילואים - בנקודות הכינוס ובימי העיבוד שלאחר הסבבים. בנוסף, הוקמו קבוצות וואטסאפ ייעודיות למיצוי זכויות, בהן השתתפו יותר מ־13,000 משרתים.

בארגון מציינים כי כבר בחודשים הראשונים למלחמה נרקם שיתוף פעולה משמעותי עם קרן הסיוע לאנשי מילואים בראשות תת־אלוף צחי חפץ. הקרן סייעה להפנות לפעמונים חיילים שמזוהים עם סימני קריסה כלכלית, ואף הגדירה את עבודתם של מספר מתנדבים כ"שירות מילואים פעיל", על מנת לתגבר את המענה בשטח.

פעמונים מפעיל כיום תוכנית חירום רחבה הכוללת ליווי אישי של אנשי מילואים למשך מספר חודשים, ייעוץ עסקי לשיקום והחייאת עסקים שקרסו, הסדרי חוב, ובמקרים קיצוניים גם מתן מענקי חירום.

"בשלוש השנים הקרובות, אנו עתידים ללוות בכל שנה 300 אנשי ונשות מילואים בתהליך שיקום פרטני", אומרת לוין. "בנוסף, עד סוף 2025 אנו מבקשים לבצע עוד עשרות מפגשים קבוצתיים להדרכה כלכלית ליחידות לוחמות בשטח".

תרומה אחת - צעד ראשון לחיים חדשים עבור לוחם שחזר מהקרב

השירות ניתן ללוחמים וללוחמות ללא כל עלות, מתוך תפיסה ערכית וחברתית. "פיתוח החוסן הכלכלי שלנו כחברה הוא משימה לאומית ממעלה ראשונה, הן בימי שגרה וביתר שאת בעת הזו", מוסיפים בארגון.

בפעמונים מעריכים כי העלות הכוללת של המהלך השנתי נאמדת בכמיליון שקלים. הסכום כולל הכשרת כוח אדם מקצועי (שכיר ומתנדב), פרסום המענה בערוצים רלוונטיים, הפעלת יועצים מומחים לתמיכה בתהליכי הליווי, ומתן מענקים כספיים תומכי תהליך - במקרים בהם נדרש מענה חירום.

לבסוף, פונים בפעמונים לציבור הרחב בבקשת סיוע ותמיכה במאמץ. "משפחות המילואים והלוחמים נמצאים שם בשדה הקרב כדי להגן עלינו - אנחנו כאן כדי להגן עליהם ולנצח יחד איתם את שדה הקרב הכלכלי", הם מציינים.

זה הרגע לתרום ולהיות חלק מהמאבק לשיקום לוחמי המילואים