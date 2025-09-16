ועדת חקירה של האו"ם פרסמה הבוקר (שלישי) דוח מקיף בן 72 עמודים, שבו נקבע כי ישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה.

הדוח מתאר הרג נרחב, חסימת סיוע הומניטרי, "גירוש מוכרז" והרס של מרפאות פוריות כראיות לתמיכה במסקנה.

הוועדה, בראשות השופטת לשעבר נאווי פילי, ייחסה אחריות ישירה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולבכירים נוספים בישראל. פילי אמרה כי "ההאשמה על פשעי זוועה אלה כוללת את הרשויות הישראליות ברמות הגבוהות ביותר, שאחראיות להובלת מסע רצחני במשך כמעט שנתיים, במטרה ברורה להשמיד את העם הפלסטיני בעזה".

בדוח מצוטט בין היתר מכתבו של נתניהו לחיילים בנובמבר 2023, שבו הוצג המבצע בעזה כמלחמת קודש להשמדה טוטאלית, כהוכחה לכוונה לבצע רצח עם. הוועדה טוענת כי ישראל ביצעה ארבע מתוך חמש הפעולות המוגדרות כרצח עם באמנת האו"ם מ-1948, בהן הרג, פגיעה חמורה, יצירת תנאי חיים להשמדה ומניעת לידות.

ישראל לא שיתפה פעולה עם עבודת הוועדה, והנציגות הישראלית בז'נבה האשימה אותה בהטיה פוליטית נגד ישראל. עם זאת, הדוח הוגדר כחריף ביותר שפורסם עד כה מצד גוף המיוחס לאו"ם, גם אם מדובר בגוף עצמאי וללא סמכות מחייבת.

משרד החוץ הישראלי הגיב בחריפות ואמר כי "שלושה אנשים המשמשים כשליחי חמאס, הידועים בעמדותיהם האנטישמיות, פרסמו היום דוח מזויף נוסף על עזה".

בהודעה נמסר עוד, "הדוח מבוסס כולו על שקרים של חמאס, שכבר הופרכו לחלוטין במחקר עצמאי ומעמיק של מכון BESA". עוד צוין כי "חמאס הוא זה שביצע ניסיון לרצח עם בישראל - ברצח 1,200 בני אדם, באונס נשים, בהצתת משפחות ובהכרזה גלויה על כוונתו להרוג כל יהודי".

בסיום ההודעה נאמר כי "ישראל דוחה באופן מוחלט את הדוח המעוות והשקרי וקוראת לביטול מיידי של ועדת החקירה".