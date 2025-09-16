השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר קרא היום (שלישי) לעצור את הדיונים במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו עד לסיום המערכה בעזה.

"העובדה שהלילה החלה המערכה בעזה, ואחרי לילה ללא שינה ראש הממשלה נאלץ לבוא להעיד בבית משפט כי הדיפסטייט בלחץ לקדם את המשפט היא בלתי נסבלת", כתב בן גביר.

"כאילו אין עומס על בתי המשפט ואין לשופטים אף תיק אחר לדון בו", הוסיף השר וקרא: "הגיע הזמן לעצור את הדיונים ההזויים האלו ולחדש אותם אחרי סיום המערכה".

"אם המשפט של רונאל פישר ורות דוד יכול להיגרר 10 שנים, אפשר לחכות גם עם המשפט של ראש הממשלה באמצע מלחמה", חתם.

במהלך הדיון קיבל ראש הממשלה פתק ואחרי עיון בו אמר לשופטים כי עליו לצאת בשעה 15:00.

"אני אצטרך לצאת בשלוש ואני לא יודע כמה זמן זה יקח. אני קרוב ואם הדבר אפשרי אני אוכל לדעת בסביבות 4 ורבע אם אני אוכל לחזור", אמר נתניהו.