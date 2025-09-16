לקראת חגי תשרי, התקיימה פעילות התנדבותית במטבחי עמותת "לחיות בכבוד" בהשתתפות בני משפחתו של הלוחם סמל ריף הרוש ז"ל, שנפל בקרב בדרום הרצועה.

במסגרת הפעילות, בישלה המשפחה יחד עם מתנדבי העמותה את מנת החג האהובה על ריף ז"ל, כמחווה להנצחת זכרו ולעילוי נשמתו.

לאחר הבישול, יצאה המשפחה עם המתנדבים לחלק את המנה בבתי ניצולי שואה וקשישים הנתמכים על ידי העמותה, במטרה להעניק להם תחושת חום ביתי ולברך אותם בשנה טובה.

אבי, אביו של ריף, סיפר, "בקיבוץ כינו את ריף 'חביב הזקנות', היה לו קשר מיוחד עם הקשישים והמבוגרים ותמיד דאג להם. באחד מהמכתבים שמצאנו אחרי לכתו, הוא כתב שאחת הסיבות שהוא מוכן לסכן את החיים שלו היא עבור אותה מבוגרת שאומרת לו 'תודה' ובוכה. אני בטוח שהפעילות המשותפת עם "לחיות בכבוד" למען ניצולי השואה משמחת אותו מאוד".