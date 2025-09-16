עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית, סקר עולמי של הליגה נגד השמצה (ADL) והאיחוד העולמי של סטודנטים יהודים (WUJS) מגלה כי למעלה משלושה רבעים מהסטודנטים היהודים ברחבי העולם מסתירים את זהותם הדתית (78%) ואת זהותם הציונית (81%).

נתונים נוספים מצביעים על תמונה קשה: 34% מהמשיבים מכירים סטודנטים יהודים שאוימו פיזית, ו-19% מכירים סטודנטים שהותקפו פיזית. סטודנטים אורתודוקסים חווים אפליה בשיעור כפול לעומת אחרים, וכמעט 30% מהסטודנטים שביקשו התאמות דתיות נענו בשלילה או באופן חלקי בלבד. באירופה, הבעיה חמורה במיוחד, שם שיעור הסירוב גבוה פי שניים מהממוצע העולמי.

נשים יהודיות נוטות להסתיר את זהותן יותר מגברים - 82% מסתירות את זהותן היהודית ו-85% את זהותן הציונית. בנוסף, 29% מהסטודנטים דיווחו שחוו אפליה מצד חבריהם ללימודים, לעומת 9% בלבד שחוו אפליה מצד מרצים או אנשי סגל.

הסקר מציע גם צעדים מעשיים לשיפור המצב, בהם אימוץ הגדרת העבודה של האנטישמיות של IHRA, מינוי רכזים ייעודיים למאבק באנטישמיות ולתמיכה בסטודנטים יהודים וישראלים, ביצוע מחקרי אקלים בקמפוס באופן קבוע, יישום תוכניות הכשרה, וכן מדיניות ברורה להתאמות דתיות.

הסקר נערך במהלך שנת הלימודים 2024-2025 וכלל 1,727 סטודנטים יהודים מיותר מ-60 מדינות בשש יבשות.

מרינה רוזנברג, סגנית נשיא לעניינים בינלאומיים בליגה נגד השמצה, אמרה, "הסקר הזה חושף מציאות מחרידה: סטודנטים יהודים ברחבי העולם נאלצים להסתיר היבטים בסיסיים בזהותם רק כדי להרגיש בטוחים בקמפוס. כשיותר משלושה רבעים מהסטודנטים היהודים מרגישים שהם חייבים להסתיר את זהותם הדתית והציונית למען ביטחונם, מדובר במצב חמור ביותר. הנתונים הללו מספקים תובנות קריטיות עבור הנהלות האוניברסיטאות כדי להתמודד עם המשבר הזה באופן ישיר".

ויקטוריה, סטודנטית ללימודים יהודיים באוניברסיטת וינה, שיתפה, "היה 'מחנה אינתיפאדה' בקמפוס ששיבח את חמאס, והבניין שלנו כבר היה מלא בגרפיטי אנטישמי. יום אחד פחדתי להגיע לסמינר. היינו רק עשרה באולם ההרצאות, והיו שמועות שמשתתפי המחנה יחפשו 'ציונים' בקמפוס. ביטלנו את הסמינר וברחנו דרך היציאה האחורית. לרגע הרגשתי כאילו אנחנו בשנות ה-30, וסטודנטים יהודים נרדפים באוניברסיטאות".

ג'וש כהן, נשיא WUJS, אמר, "כארגון הגג של הסטודנטים היהודים בעולם, אנו מודאגים ומאוכזבים מתוצאות הסקר, אך לא מופתעים. מאז ה-7 באוקטובר, סטודנטים יהודים ברחבי העולם מדווחים על עלייה באנטישמיות ובנידוי כלפיהם. הסקר הזה רק מדגיש עד כמה חמורה ההתנהלות כלפי סטודנטים יהודים בקמפוסים".