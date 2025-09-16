הוועדה לביטחון לאומי דנה היום (שלישי) במניעת ביקורי הצלב האדום הבינלאומי בבתי הסוהר, במטרה לגבש המלצות למשרדי הממשלה להמשך ההתנהלות מול הארגון ועמדת הוועדה בנושא.

יו"ר הוועדה, ח"כ פוגל, אמר: "הצלב האדום קיבל מנדט מיוחד לביקור אסירים בפרט שבויי מלחמה ואסירים ביטחוניים. אלא שהמנדט הזה הוא חד צדדי ואני לא רואה מאמץ שהוא עושה מול החמאס לגבי החטופים שלנו כמו שהוא לוחץ עלינו. אני חושב שזה פסול מאין כמוהו והדדיות חייבת להישמר ולקיים את אותם התנאים. אעשה הכל כדי שהצלב האדום יבקר את החטופים שלנו ועד שזה לא יקרה אעמוד בשערי בתי הסוהר ואמנע מהצלב האדום לבקר בהם".

ח"כ אריאל קלנר אמר כי "היו מקרים שהצלב האדום פגע בביטחון המדינה והשתמש ביכולת שלו לבקר כדי להעביר מידע. כל המשחק האסימטרי שהמדינה מחויבת לנורמות מול ארגון טרור ברברי מנוצל כך שהאזרחים שלנו משלמים את המחיר. לאפשר לבקר את אותם מרצחים אצלנו זו בקשה הזויה. לא הגונה, ולא מוצדקת ולא מקובלת".

ח"כ לימור סון הר מלך הוסיפה: "הצלב האדום שהוא ארגון אנטישמי פעל באופן לא מאוזן מול החטופים שלנו אל מול 'האסירים' כפי שהוא מכנה אותם ולא מחבלים שאנסו ורצחו וביצעו פשעים איומים. זו טרמינולוגיה מגמתית שמתירה ומכסה אנטישמיות ושנאת יהודים וצביעות של העולם. בראש וראשונה עלינו לראות את טובתם וביטחונם של אזרחי המדינה ולוחמי הכליאה".

ח"כ צבי סוכות הוסיף: "יש כאן עניין סמלי שיש חוק בינלאומי שהם מצפצפים עליו. יש להתנהג כמו האויב רק ככה הם יבינו. עלינו להיות אכזריים יותר מאלה שבאים לרצוח אותנו. רק כך יבוא שלום".

יזהר ליפשיץ, בנו של עודד ליפשיץ שנחטף ונרצח בשבי חמאס, אמר בדיון: "החטופים הם ראי של האסירים. כשאתה אומר שאתה מרע לאסירים אנחנו מענים יותר את החטופים וזה שם אותנו בדילמה. ניסינו להכניס דרך הצלב האדום אוכל לחטופים וביקורים ולא הצלחנו, החמאס לא הסכים. הוא ארגון טרור אנחנו מדינה. אם נדבר בשפה של ארגון טרור אז הם הצליחו להכניס עוד עז למערכת הערכים שלנו. אני מנסה לחשוב אחרת לאחר 710 יום ואחרי שנרצחו 42 חטופים. כל מה שיחזיר את החטופים לפה".

חנה כהן, דודה של ענבר היימן שגופתה מוחזקת בידי החמאס, אמרה: "הבת שלנו נחטפה על ידי אלה שיושבים בכלא ומבקשים את ביקורי הצלב האדום. במדינה נורמלית הם היו צריכים לצאת להורג. אני לא יודעת איפה הבת שלנו נמצאת. החוק מחייב את הצלב האדום לבדוק איפה הילדה נמצאת. המשפחה שלי מעונה. המדינה מרחמת והומנית בגלל שאנו כאלה אנו מקבלים את כל הצרות האלה".

עו"ד סגד אוהד בוזי, יועמ"ש מודיעין ומבצעים, שב"ס, הסביר כי יש הליך תלוי ועומד בבית המשפט העליון בנושא הזה. "באופן עקרוני מתחילת המלחמה עמדת שב"ס שהצלב האדום לא נכנס לבתי הסוהר והיא מבוססת על עמדה מקצועית של אגף המודיעין בשב"ס לפיה: כניסה של צלב אדום לבתי סוהר עלולה להביא לפגיעה בביטחון בתי הסוהר ולוחמי הכליאה".

חברו לארגון, רב כלאי נתנאל שמשון, תחום פח"ע, הוסיף, כי "קיים בידינו מידע שכניסת הצלב האדום עלולה לפגוע בביטחון בתי הסוהר וייתכן גם בביטחון המדינה. יש שתי סוגיות מרכזיות ביטחון לוחמי הכליאה והחיכוך הגובר בבתי הסוהר - הכוונות וצבירת האמל"ח הקר והתיאומים בין לצעדי מחאה. סוגיה נוספת היא סוגיית בטחון המדינה - לא אכנס לפרטים אבל כניסת גורמים זרים לתוך גורמי הכלא מעלה את הפוטנציאל ובמכוון להעברת מסרים שליליים".

פוגל הזכיר בסיכום הדיון את הצעדים ההומניטריים הרבים שמדינת ישראל נקטה בשנתיים האחרונות ופנה לראש הממשלה ולשרים ואמר: "אל תתבלבלו יש צעדים שאנחנו צריכים למנוע. אנחנו צריכים להתנהג כמדינה עם עמוד שדרה. חייבים לקבל בקבינט החלטה שאין ביקורים של הצלב האדום עד שלא מתקבל מידע על החטופים שלנו".