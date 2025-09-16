רשות המסים תעביר לפני החגים, ביום חמישי, לכ-201 אלף זכאים למענק עבודה את התשלום השני בגין שנת הזכאות 2024. הסכום הכולל שיועבר מסתכם בכ-410 מיליון ש"ח.

מענק עבודה משולם על ידי הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק, ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה.

המענק משולם בארבע פעימות, כאשר הפעימה השנייה משולמת ב-15 באוקטובר של שנת הזכאות. בשל חגי תשרי, השנה הוחלט להקדים את הפעימה בחודש.

למענק זכאים שכירים ועצמאיים מגיל 21 ומעלה שהם הורים לילדים או מגיל 55 ומעלה גם ללא ילדים שהכנסתם עומדת בקריטריונים המופיעים במדריך מענק עבודה עבור שנת המס 2024.

נשים שכירות יכולות להגיש בקשה לקבלת מקדמה על חשבון מענק העבודה לשנת 2025, אם הן עומדות בתנאים הבאים: נולדו לאחר ה-1 בינואר 1960, גילן מעל 60 ועומדות בקריטריונים המופיעים.

החל משנת 2024, ניתן מענק עבודה נוסף לעובד שהוא הורה לפעוט.