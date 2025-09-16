חיסול המחבלים דוברות המשטרה במהלך פעילות לילית (שלישי) בעיר קלקיליה שבחטיבת אפרים, פעלו יחד יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, צה"ל ושירות הביטחון הכללי לסיכול פעילות טרור. במסגרת הפעילות חוסל בתוך משאית מחבל מרכזי שעסק בסחר אמצעי לחימה. יחד איתו חוסל סוחר נשק נוסף, ובחיפוש שנערך נמצא נשק מסוג 'קרלו' שהיה ברשותם. בנוסף, נעצרו שני מחבלים נוספים שהועברו להמשך חקירת שב"כ. בהודעה משותפת נמסר כי משטרת ישראל, צה"ל ושירות הביטחון הכללי "ימשיכו לפעול בנחישות ובשילוב כוחות למעצר גורמי טרור, לסיכול ניסיונות פיגוע ולהגנה על ביטחון אזרחי ישראל".

