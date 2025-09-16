שופטי בית המשפט הישראלי

שלום

בשורות הבאות רצינו רק להודות לכם מעומק הלב על השירות הנהדר ומציל החיים שאנחנו מקבלים מכם, ולא, אנחנו לא מתכוונים לדאגה לתנאי הכליאה והמזון של הנוח'בות שבידיכם. על זה נודה בהזדמנות אחרת. הפעם אנחנו דווקא מתכוונים למשפט נתניהו.

תראו, צריך להודות על האמת. אנחנו בתקופה קשה. ספגנו מכות משמעותיות מהצבא הישראלי ומזרועות המודיעין של ישראל. בינינו, בלי שאף אחד ישמע, צריך לפרגן על הביצועים והדיוק (עוד רגע נתייחס גם לדיוק הזה). עכשיו, אחרי שכתבנו את זה, אפשר להעריך ברמה גבוהה של וודאות שגורמי הביטחון הישראליים מתכננים לנו עוד כמה הפתעות כואבות, וכשאנחנו כותבים 'לנו' אנחנו מתכוונים לכולנו, לאיראן והאייטולות, לחמאס והג'יהאד האיסלאמי, לחות'ים ולמיליציות. כולנו יודעים שמשהו עלול לקרות בכל רגע, וכאן מגיע המקום שלכם, רבותיי השופטים.

קשה לנו להתנהל במלחמה נגד ישראל כשאנחנו לא ממש מצליחים להחדיר סוכנים ומרגלים למערכות הישראליות. מדי פעם מצליחים לשכנע איזה נער בן 17 למרוח גרפיטי על קיר בתל אביב או לשרוף תמונה של נתניהו, אבל זה לא זה. אנחנו זקוקים למישהו מבפנים, אחד שיודע באמת, שיעדכן אותנו בכל פעם שבישראל מתכוונים לחסל מנהיג כלשהו משלנו, להוציא מבצעי ביפרים כאלה ואחרים, או לשלוח איזו יחידת עילית לחלץ חטופים מעזה.

אנחנו זקוקים למידע הזה באופן בהול כדי לדעת מתי להוריד את המנהיגים שלנו למרתפים, מתי להזהיר את הלוחמים שלנו ממתקפה ישראלית, וכמובן, כדי לדעת מתי להסתיר טוב יותר את החטופים. אז לפני הכול, צריך להודות לכם, שופטי ישראל, על שחייבתם את צה"ל להודיע איפה הוא מתכוון לתקוף ואיזה בניין הוא מתכוון להוריד ובמדויק. זה באמת מועיל ואנחנו עושים שימוש מציל חיים במידע הזה. אביחי אדרעי (אחלה ערבית, באמת כל הכבוד) שולח לנו הודעה עם נ.צ. מדוייק ואנחנו מבריחים מיד את אנשינו למקומות אחרים. לגבי הבניינים שקורסים? אל תדאגו, יש לנו ניסיון מעולה גם בבנייה וגם באיסוף כסף מהעולם. נדע להשתקם. אבל על חיי אדם, על לוחמי חמאס, איראן והחות'ים, אנחנו צריכים הגנה מיוחדת, ותודה לכם.

אבל היה חסר לנו עוד קצת מידע כי, אתם יודעים איך זה... לא כל דבר זה פצצות ממטוסים ואביחי אדרעי. לפעמים יש דברים מתוחכמים יותר, וגם מהם צריך להיזהר, להזהיר ולהבריח את אנשינו. לבעיה הזו מצאנו פתרון נהדר וזול. אנחנו פשוט עוקבים אחרי משפט נתניהו, או ליתר דיוק אחרי המעטפות שנכנסות למשפט נתניהו וזהו.

לא, אנחנו לא יודעים מה כתוב בפנים, כמובן (הלוואי וידענו). אנחנו רק יודעים שהגיעה מעטפה וזה מספיק. לא צריך מרגלים, לא צריך סוכנים ולא סייבר התקפי. אנחנו עוקבים אחרי התקשורת שלכם, רואים מעטפה חומה נכנסת לאולם או שומעים שנתניהו מבקש מכם, השופטים, לדחות דיון, ואנחנו כבר יודעים שמשהו מתבשל ויקרה בקרוב, ומיד דואגים כבר להזהיר את מי שצריך כמקדם ביטחון. לפעמים אתם מחייבים את נתניהו ממש להגיד לכם באיזו שעה הוא צריך לצאת, לכמה זמן ואם הוא יהיה בסביבה או לא, וזה כבר ממש נפלא. ככה ממש אפשר להעריך איזה סוג של החלטה הוא צריך לקבל ולשלוח אזהרות בהתאם.

אז אולי בינינו לבין עצמנו אנחנו קצת צוחקים על הפראייריות והטירלול שלכם ובכלל של ישראל (סך הכול זה די מצחיק לראות את זה תוך כדי מלחמה), אבל הפעם רק רצינו לומר לכם תודה, שופטי ישראל, על שיצרתם את המתכונת הנהדרת הזו של משפט נתניהו. בלעדיכם החיים שלנו היו הרבה יותר מסובכים.

אתם מצילי חיים.

תודה