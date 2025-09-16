"שלום... מדברת רננה. ראיתי שיש קבוצה שקרובה אליי, ורציתי לשאול... אולי זה יכול להתאים לי? אני לא בטוחה..."

ככה התחיל השיח.

מעבר לקו הייתה רננה - עם קול קצת רועד, והרבה לב.

בתוך עולם של בדיקות, זריקות, המתנה, תורים, תקווה ואכזבה - היא פשוט רצתה רגע של הקלה. רגע שבו היא לא לבד.

אבל יחד עם הרצון - עלו גם הרבה חששות:

"מה אם אני אכיר שם מישהי? ומה אם לא יהיה לי נעים לדבר?"

"ואם אגיד משהו ואצטער אחר כך?"

"מה בכלל קורה בקבוצה כזאת? אולי זה בכלל לא רלוונטי אליי?"

"ואולי... אולי בקרוב יהיה בסדר - ולא אצטרך בכלל קבוצה?"

ובכל זאת, היא סיימה את השיחה במשפט:

"אני אנסה. מפגש אחד בלבד".

ביום המפגש, בדרך לשם, על האוטובוס - היא הציבה לעצמה תנאים:

"אם אני רואה מישהי שאני מכירה - אני יורדת".

"אם מישהי תלך איתי לאותו הכיוון - אני מסתובבת".

"ואם בתוך הקבוצה תהיה מישהי מהסביבה - אני יוצאת, ועושה את עצמי כאילו טעיתי".

אבל היא לא יצאה.

היא נשארה.

מפגש אחרי מפגש, משהו בתוכה נפתח.

היא התחילה לשתף, להתחזק, לדבר על הכאב, על הבדידות, על הדרך הארוכה, ועל הכוחות - גם אלה שנשארו איתה וגם אלה שנעלמו לה במסע.

קבוצת התמיכה הפכה לעוגן. מקום בטוח. מרחב שאפשר להניח בו לרגע את המזוודה הכבדה של הלב.

כי מסע הפוריות הוא לא פשוט. לפעמים הוא בא במפתיע, ולפעמים כבר ידוע מראש. אבל הוא תמיד מלווה בשאלות:

מה עובר עליי? מה עובר עליו? ואיך זה משפיע עלינו כזוג?

האם נזכה לבשורה? ומתי?

ובתוך כל זה - המון בדידות.

הרבה דיבורים, הרבה עצות, הרבה כוונות טובות - אבל לפעמים המילים שורפות את הלב.

קבוצת תמיכה היא מקום לנשום. מקום שבו מבינים אותך בלי הרבה הסברים.

אפשר לשאול, לשתף, לפגוש נשים בדיוק באותו המקום.

כמו שתהל, אחת המשתתפות, אמרה לי בסוף הסבב, "אני כל כך שמחה שנרשמתי לקבוצה, למרות שהייתה תקופה קשה. מצאתי פה מקום לדבר, ללמוד, להבין את עצמי - ובעיקר, קיבלתי כוח".

כבר כמה שנים שמכון פוע"ה מפעיל קבוצות תמיכה לנשים המתמודדות עם אתגרי פוריות, בכל רחבי הארץ.

הקבוצות פתוחות לכל אישה שמעוניינת, בלי צורך בהפניה - עם ליווי מקצועי, תומך ומעצים.

בימים אלו ההרשמה לקבוצות התמיכה שלנו נפתחה. הקבוצות יתקיימו בירושלים, אריאל, רמת גן, יקנעם, ויפתחו לאחר החגים.

לפרטים נוספים והרשמה לקבוצות התמיכה, מיכל - 0555625795

דיקלה טלר, פסיכותראפיסטית, מטפלת זוגית ומשפחתית