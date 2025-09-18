לקראת יום כיפור, אתם יכולים גם השנה לקיים את מנהג פדיון כפרות, בקלות דרך האינטרנט.

בעזרת תרומה מקוונת לארגוני צדקה מובילים, תוכלו לבצע את המנהג המסורתי ולתמוך בפעילותם החיונית.

איך לבצע פדיון כפרות מקוון ולהתחבר למנהגי יום כיפור בצורה קלה?

עם התקרבות יום הכיפורים, יהודים ברחבי העולם נוהגים לערוך "פדיון כפרות" כסמל לכפרה ולתשובה. היום, בזכות הטכנולוגיה, ניתן לבצע את המנהג הזה בצורה מקוונת ולתרום ישירות לארגוני צדקה בלחיצת כפתור.

כדי לקיים את פדיון הכפרות בצורה מודרנית ומסורתית בו זמנית, פשוט תורמים סכום של לפחות 18 ש"ח (המספר ח"י) לארגונים שעוסקים בצדקה או בעזרה ללומדי תורה ואומרים את הנוסח המופיע למטה. אין לתת את הכסף מכספי מעשר כספים ויש לוודא שהתרומה מגיעה למטרה נעלה.

לפני ביצוע פדיון הכפרות, יש הנוהגים לומר את הפסוקים מתוך תהילים, סיפורם של בני אדם היושבים בחושך וזקוקים להצלה:

בְּנֵי אָדָם יֹשְׁבֵי חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת אֲסִירֵי עֳנִי וּבַרְזֶל.

יוֹצִיאֵם מֵחֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם יְנַתֵּק.

אֱוִלִים מִדֶּרֶךְ פִּשְׁעָם וּמֵעֲו‍ֹנֹתֵיהֶם, יִתְעַנּוּ.

כָּל-אֹכֶל תְּתַעֵב נַפְשָׁם וַיַּגִּיעוּ עַד-שַׁעֲרֵי מָוֶת.

וַיִּזְעֲקוּ אֶל-יְהוָה בַּצַּר לָהֶם מִמְּצֻקוֹתֵיהֶם יוֹשִׁיעֵם.

יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וְיִרְפָּאֵם וִימַלֵּט מִשְּׁחִיתוֹתָם.

יוֹדוּ לַיהוָה חַסְדּוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם.

אִם-יֵשׁ עָלָיו מַלְאָךְ מֵלִיץ אֶחָד מִנִּי-אָלֶף: לְהַגִּיד לְאָדָם יָשְׁרוֹ.

וַיְחֻנֶּנּוּ וַיֹּאמֶר, פְּדָעֵהוּ מֵרֶדֶת שָׁחַת מָצָאתִי כֹפֶר.

"זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. הכסף ילך לצדקה ואני אלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום."

לתרומה מקוונת בלחיצת כפתור:

יד לאחים: מצילים נשים וילדים בסכנה

פעמונים: מחזקים את הכלכלה המשפחתית

עזר מציון: סיוע רפואי לחולים ונזקקים

מקימי: המסייעת למשפחות במצוקה

יד שרה המשאילים ומנגישים סיוע רפואי

משביע המחלקת סלי מזון למשפחות נזקקות

בית התבשיל ששולחת סעודות למשפחות רעבות

להב''ה מונעת התבוללות בארץ הקודש

לסיום, נאחל שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל בית ישראל - שנזכה לשנה של שלום, ביטחון וחוסן.