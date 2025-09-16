על הקשר בין קטאר המציירת את עצמה כמתווך הוגן ונקי כפיים לבין טרור שוחחנו עם עודד עילם, בעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד.

קטאר פיתחה פטנט ייחודי, כמעט סטרטאפ עולמי דומה לצ'רלי צ'יפלין ששולח ילד לשבור חלונות ואחר כך הוא מגיע לתקן אותם" אומר עילם, כיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. "הם יצרו מודל שמאפשר לקטאר להיות גורם דומיננטי בעולם. קטאר היא כיום אימפריה כלכלית דיפלומטית ותקשורתית. היא בנתה את עצמה כדי להיות שחקן מרכזי בעולם".

"המודל הצליח בצורה לא רגילה והיום קטאר מתווכת בין הטליבן לאמריקאים, מול ג'בל-נוסרה בסוריה וכך בניגריה ועוד. קטאר היא איש האמצע והמתווך תמיד גוזר קופונים בדמות ההשפעה, הנראות וכו'. לא סתם נתנו להם לארח את המונדיאל וב-2036 הם רוצים לארח גם את האולימפיאדה. הם מקבלים מעמד, יוקרה וכוח כפותרי סכסוכים שהעולם מגיע אליהם".

אלא שאמנם "המעמד הבינלאומי שלהם קיבל שדרוג על סטוטאידים", כלשונו של עילם, אך "הבעיה איתם היא התמיכה שלהם באירגוני ג'יהאד בכל העולם, מאל קעידה דרך דאע"ש ועד חמאס. סוריה בעטה ב-2012 בצמרת החמאס ודרשה שיעזבו את המדינה. הם עברו לקטאר שמארחת אותם בתנאי חמישה כוכבים. מאז ועד היום קטאר העבירה מאז 1.8 מיליארד דולר, סכומים שבנו את הארגון הזה. קטאר היא השושבינה של האג'נדה של החמאס באמצעות אלג'זירה".

בהקשר זה קובע עילם כי למעשה מי שביים את סרטי הזוועה של שחרור החטופים היו אנשי אל ג'זירה, הרשת הקטארית. עוד הוא מזכיר בדבריו כי שעות אחדות אחרי טבח השבעה באוקטובר פרסם שר החוץ הקטארי הצהרה לפיה מי שאשם באירועים הוא ישראל. "קטאר מעולם לא הטילה אחריות על פיצוץ השיחות על חמאס. לכן הם גורם שלילי מאין כמותו".

"ישראל קצת נשבתה בקסם הקטארי ואנחנו רואים את התוצאות", אומר עילם ומקפיד שלא להיכנס לסוגיות ברוח 'קטארגייט'. "כל המערכות שלנו איפשרו להמשיך ולקיים את הריקוד המזוייף הזה שהם מקיימים, להצטייר כמתווכים הוגנים כשבפועל הם רחוקים מתיווך ומהוגנות. כל שחרורי החטופים לא היו בגלל יוזמות קטאריות אלא בעיקר בעקבות לחץ צבאי ישראלי. יתרה מכך, מסתבר שהגורמים הקיצוניים ביותר במו"מ יושבים בקטאר ולא בעזה. הם מקצינים והולכים, מה שלכאורה היה צריך להיות הפוך כי הם לכאורה נתונים לךהשפעתה המיטיבה של קטאר. יש חשד שידה של קטאר במעל של הקשיחות וחוסר הנכונות להתפשר".

על האינטרס הקטארי בהקשחת העמדות, אומר עילם כי "קטאר מעריכה שהזמן פועל לטובת החמאס והאינטרסים שלו. הם מסתכלים ימינה ושמאלה ורואים את ההתכנסות העולמית ואת השינוי שחל בתודעה העולמית ומבינים שאין סיבה למהר כאשר כל יום שעובר ישראל הולכת והופכת למבודדת".

באשר לפעילות הקטארית המקדמת תפיסות מוסלמיות קיצוניות במערב, אומר עילם: "משפחת אל-תאני היא משפחה עם תפיסות עולם מאוד קיצוניות, למרות שהם לא אנשי ג'יהאד במובן הקלאסי של המילה. כלומר, הם לא רוצים להשתלט על כל העולם ולייצר חליפות קטארית כי הם מבינים את המגבלות שלהם כמדינה קטנה של מאתיים אלף איש, אבל התפיסות שלהם הן של שליטה והג'יהאד הוא כלי לשאיפות הגלובאליות של המשפחה הזו".

בשל כך "הם קונים את אירופה. הם קונים כל מה שבראייתם יוכל להשפיע. הם קונים נדל"ן. יש ידיעות ששליש מהמגדלים של לונדון שייכים להם, האיימפייר סטייט בילדינג, הסמל האמריקאי, שייך בחלקו לקטארים. הם קונים מפעלים וקבוצות כדורגל. יש להם את חברת התעופה שהיא אולי הטובה בעולם ויש להם גם ענף מאוד "מעניין" של קניית פוליטיקאים וכל הדרכים כשרות לכך. יש היום ביטקויין לטובת זאת".

על רכישת הפוליטיקאים מציין עילם כי במקומות שונים בעולם המערבי כבר נתפסו פוליטיקאים שכאלה וחלקם עומד לדין, כך בצרפת וכך בארה"ב, "וזה רק קצה הקרחון. מדובר במערכת שלמה ורצינית שמתנהלת כבר שנים, ויש לה השפעה בתוך הדינאמיקה הפנימית באיחוד האירופי בהצבעות וכו'. די ברור מאיפה מגיעה העובדה שקטאר, מדינה דיקטטורית ללא זכויות אדם, מקבלת את אירוח המונדיאל".