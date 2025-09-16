שחקן הקולנוע האגדי רוברט רדפורד הלך לעולמו היום (שלישי) בביתו שביוטה בגיל 89.

הוא זכה בפרס אוסקר על בימוי הסרט "אנשים פשוטים", ונחשב לאחד מכוכביה הגדולים ביותר של הוליווד.

מי שהודיעה על מותו היא מנכ"לית חברת הפרסום Rogers & Cowan סינדי ברגר, מנהלתו האישית, שמסרה כי הוא הלך לעולמו במהלך השינה.

רדפורד נודע בזכות תפקידיו בסרטים "קיד וקאסידי", "העוקץ", "כך היינו", "גטסבי הגדול", "כל אנשי הנשיא", "הטוב מכולם", "זיכרונות מאפריקה" ורבים אחרים.

באוגוסט 2018 הודיע רדפורד על פרישתו ממשחק, וכי הסרט "הג'נטלמן והאקדח" שעלה לאקרנים בספטמבר יהיה סרטו האחרון.