ח"כ משה סעדה התייחס היום (שלישי) בראיון לערוץ 7 למערכה בעזה. לדבריו, ישראל חייבת לפעול עד להשמדת חמאס ולהימנע מהפסקות אש שאינן חלק מהסדר כולל שיחזיר את כל החטופים.

"סוף סוף נכנסים לפעולה עוצמתית. מה שחשוב עכשיו דבר אחד, פעולה לכיבוש עד הקצה על הקצה, בלי הפסקות אש. הפסקת אש יכולה להיות רק באירוע אחד, אם כל החטופים חוזרים הביתה. אבל אין מצב שעוצרים את המלחמה באמצע", אמר.

באשר לסיכון לחיילים הדגיש, "ברור שיש סיכון. כל מלחמה יש בה סיכון. מדינת ישראל חייבת להשמיד את החמאס. הנכון היה לייצר מצור מקצה לקצה על כל הרצועה ורק באזור ההומניטרי לחלק מזון. היום קורה הפוך - מדינת ישראל מחלקת לחמאס דלק, מחלקת חמצן, מעבירה סיוע ממדינות ערב. אף אחד לא מפקח על זה. זה לא סיוע, זו תוספת תחמושת לחמאס".

על רקע חידוש הלחימה תקף סעדה את החלטת בתי המשפט לזמן את ראש הממשלה נתניהו לדיונים, "מה שקורה פה זה באמת תרלול. הייתי רוצה ראש ממשלה ב-120 אחוז, כי אנחנו באמת במלחמה קשה. לוקחים מראש הממשלה את המשאב האנושי הכי חשוב והכי יקר, לטובת תהליך משפטי שהוא לא רלוונטי כיום".

לדבריו, "יש פה מסע רדיפה נגד ראש הממשלה. מבקשים לנהל את התיק ארבע פעמים בשבוע. הפרקליטות לא מנהלת שום תיק במדינת ישראל כך. הייתי מצפה מהשופטים - תראו את הילדים שלי שלוחמים בשבילכם 350 יום. תעכבו את התיק הזה עד לאחרי המלחמה".

סעדה מתח ביקורת חריפה גם על היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, "יש לנו סוכנת כאוס, קוראים לה גלי בהרב-מיארה. היא לא מונתה כי הייתה ראויה, אלא כמשרתם של אדונים. היא יוצרת פילוג בעם, אין אכיפה. כל עוד היא בתפקיד היא לא מאפשרת לחבר את העם הזה ולאחות את הקרעים. היא חייבת להיות מודחת לאלתר".

ח"כ סעדה הזהיר כי אוזלת היד מול ההפגנות האלימות עלולה להוביל לאירוע חמור, "אני אומר, מה שקרה בארצות הברית כולנו ראינו. בסוף זה יגיע לכאן. אם לא נתעורר ולא תהיה אכיפת חוק כמו שצריך - האירוע הזה יקרה, ואז נשאל את עצמנו איך זה קרה".